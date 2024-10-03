Україна отримала від Румунії систему Patriot
Сьогодні, 18:02
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Румунії зенітний ракетний комплекс Patriot.
“Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Окрема подяка Румунії за системи “Патріот”. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – покласти край російському терору, спільними зусиллями знищивши “Шахеди” та ракети”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 3 жовтня, пише LB.ua.
Згодом Радіо Свобода повідомило, що Міністерство оборони Румунії у коментарі виданню підтвердило передачу американської системи ППО.
“Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну”, – заявив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.
Зазначається, що Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.
У вересні президент Румунії підписав закон про передачу Україні системи Patriot. Її передають у конфігурації, узгодженій із США.
До цього румунський парламент підтримав передачу Україні комплексу.
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“Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Окрема подяка Румунії за системи “Патріот”. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – покласти край російському терору, спільними зусиллями знищивши “Шахеди” та ракети”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 3 жовтня, пише LB.ua.
Згодом Радіо Свобода повідомило, що Міністерство оборони Румунії у коментарі виданню підтвердило передачу американської системи ППО.
“Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну”, – заявив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.
Зазначається, що Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.
У вересні президент Румунії підписав закон про передачу Україні системи Patriot. Її передають у конфігурації, узгодженій із США.
До цього румунський парламент підтримав передачу Україні комплексу.
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