Україна отримала від Румунії систему Patriot

Україна отримала від Румунії систему Patriot
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Румунії зенітний ракетний комплекс Patriot.

“Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Окрема подяка Румунії за системи “Патріот”. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – покласти край російському терору, спільними зусиллями знищивши “Шахеди” та ракети”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 3 жовтня, пише LB.ua.

Згодом Радіо Свобода повідомило, що Міністерство оборони Румунії у коментарі виданню підтвердило передачу американської системи ППО.

“Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну”, – заявив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.

Зазначається, що Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.

У вересні президент Румунії підписав закон про передачу Україні системи Patriot. Її передають у конфігурації, узгодженій із США.
До цього румунський парламент підтримав передачу Україні комплексу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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