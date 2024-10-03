Україна отримала від Румунії систему Patriot

Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Румунії зенітний ракетний комплекс Patriot.



“Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Окрема подяка Румунії за системи “Патріот”. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – покласти край російському терору, спільними зусиллями знищивши “Шахеди” та ракети”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 3 жовтня, пише



Згодом Радіо Свобода повідомило, що Міністерство оборони Румунії у коментарі виданню підтвердило передачу американської системи ППО.



“Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну”, – заявив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.



Зазначається, що Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.



У вересні президент Румунії підписав закон про передачу Україні системи Patriot. Її передають у конфігурації, узгодженій із США.

До цього румунський парламент підтримав передачу Україні комплексу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентповідомив, що Україна отримала від Румунії зенітний ракетний комплекс Patriot.“Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Окрема подяка Румунії за системи “Патріот”. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – покласти край російському терору, спільними зусиллями знищивши “Шахеди” та ракети”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 3 жовтня, пише LB.ua Згодом Радіо Свобода повідомило, що Міністерство оборони Румунії у коментарі виданню підтвердило передачу американської системи ППО.“Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну”, – заявив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.Зазначається, що Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.У вересні президент Румунії підписав закон про передачу Україні системи Patriot. Її передають у конфігурації, узгодженій із США.До цього румунський парламент підтримав передачу Україні комплексу.

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