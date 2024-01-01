Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 4 жовтня



Луцьк



Хмарно. Дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 9-11°, вдень 10-12°.



Область



Хмарно. Дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 7-12°, вдень 9-14°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно. Дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 9-11°, вдень 10-12°.Хмарно. Дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 7-12°, вдень 9-14°.

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