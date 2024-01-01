Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 жовтня
Луцьк
Хмарно. Дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 10-12°.
Область
Хмарно. Дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 9-14°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 жовтня
Луцьк
Хмарно. Дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 10-12°.
Область
Хмарно. Дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 9-14°.
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