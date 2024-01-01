На війні з російськими окупантами загинули Герої з Луцька Максим Жидков та Роман Радом'як

На війні обірвалося життя двох захисників з ЛуцькатаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Жидков Максим Михайлович, 04.06.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 1 групи спеціального призначення 2 роти спеціального призначення.Старший солдат Жидков Максим Михайлович загинув 1 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лобкове Запорізької області.Лучанин Радом’як Роман Михайлович, 31.12.1990 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника кулеметного взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.Солдат Радом’як Роман Михайлович загинув 1 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.