На війні з російськими окупантами загинули Герої з Луцька Максим Жидков та Роман Радом'як

На війні з російськими окупантами загинули Герої з Луцька Максим Жидков та Роман Радом'як
На війні обірвалося життя двох захисників з Луцька Максима Жидкова та Романа Радом'яка.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Жидков Максим Михайлович, 04.06.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 1 групи спеціального призначення 2 роти спеціального призначення.

Старший солдат Жидков Максим Михайлович загинув 1 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лобкове Запорізької області.

Лучанин Радом’як Роман Михайлович, 31.12.1990 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника кулеметного взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.

Солдат Радом’як Роман Михайлович загинув 1 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з російськими окупантами загинули Герої з Луцька Максим Жидков та Роман Радом'як
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 жовтня
Сьогодні, 20:00
Житель Сумщини скористався «липовим» румунським паспортом, аби через «Ягодин» в'їхати в Україну
Сьогодні, 19:28
Україна отримала від Румунії систему Patriot
Сьогодні, 18:02
Захищаючи Україну, поліг Герой з Волині Олег Ющук
Сьогодні, 17:16
Схожі новини
На війні загинули два Героя з Волині - Сергій Климчук та Леонід Щебет На війні загинули два Героя з Волині - Сергій Климчук та Леонід Щебет
28 вересень, 17:43
Разом із ним загинули ще двоє полковників: у Зимненському монастирі УПЦ МП відспівали офіцера Олександра Никитюка Разом із ним загинули ще двоє полковників: у Зимненському монастирі УПЦ МП відспівали офіцера Олександра Никитюка
28 вересень, 15:02
У Луцьку попрощалися з капітаном Андрієм Сингаївським У Луцьку попрощалися з капітаном Андрієм Сингаївським
28 вересень, 13:01
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Шевчук На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Шевчук
28 вересень, 10:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з російськими окупантами загинули Герої з Луцька Максим Жидков та Роман Радом'як
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Житель Сумщини скористався «липовим» румунським паспортом, аби через «Ягодин» в'їхати в Україну
Сьогодні, 19:28
 0
Україна отримала від Румунії систему Patriot
Сьогодні, 18:02
 0
Захищаючи Україну, поліг Герой з Волині Олег Ющук
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8