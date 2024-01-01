На війні з російськими окупантами загинули Герої з Луцька Максим Жидков та Роман Радом'як
Сьогодні, 20:38
На війні обірвалося життя двох захисників з Луцька Максима Жидкова та Романа Радом'яка.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Жидков Максим Михайлович, 04.06.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 1 групи спеціального призначення 2 роти спеціального призначення.
Старший солдат Жидков Максим Михайлович загинув 1 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лобкове Запорізької області.
Лучанин Радом’як Роман Михайлович, 31.12.1990 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника кулеметного взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.
Солдат Радом’як Роман Михайлович загинув 1 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Жидков Максим Михайлович, 04.06.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 1 групи спеціального призначення 2 роти спеціального призначення.
Старший солдат Жидков Максим Михайлович загинув 1 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лобкове Запорізької області.
Лучанин Радом’як Роман Михайлович, 31.12.1990 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника кулеметного взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.
Солдат Радом’як Роман Михайлович загинув 1 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
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