Чи будуть відключення світла на Волині 4 жовтня: подробиці

Чи будуть відключення світла на Волині 4 жовтня: подробиці
У п'ятницю, 4 жовтня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомили в "Укренерго".

При цьому у компанії закликали українців користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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