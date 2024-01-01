Чи будуть відключення світла на Волині 4 жовтня: подробиці





Про це повідомили в "Укренерго".



При цьому у компанії закликали українців користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 4 жовтня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.Про це повідомили в "Укренерго".При цьому у компанії закликали українців користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00.

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