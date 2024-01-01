Чи будуть відключення світла на Волині 4 жовтня: подробиці
Сьогодні, 21:45
У п'ятницю, 4 жовтня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.
Про це повідомили в "Укренерго".
При цьому у компанії закликали українців користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в "Укренерго".
При цьому у компанії закликали українців користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи будуть відключення світла на Волині 4 жовтня: подробиці
Сьогодні, 21:45
На передовій загинув Герой з Волині Андрій Ольшевський
Сьогодні, 21:14
На війні з російськими окупантами загинули Герої з Луцька Максим Жидков та Роман Радом'як
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 жовтня
Сьогодні, 20:00