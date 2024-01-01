Збирають повні відра: у селі Луцького району рясно вродили маслюки





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Після багатоденних дощів маслюки вродили у надвеликій кількості. Лісові масиви навколо Ужови перетворилися на справжній грибний рай. Досвідчені грибники зазначають, що цьогорічні погодні умови стали визначальним фактором для такого врожаю. Опади зволожили ґрунт, а помірне тепло створило сприятливий мікроклімат для розвитку грибниць.



Місцеві жителі вирушають до посадок з відрами та кошиками з самого ранку. Гриби швидко збирають, оскільки маслюки ростуть великими родинами. Найбільше їх можна знайти під соснами та молодими ялинками, де для них ідеальні умови – вологий ґрунт і достатньо тіні. Завдяки широкому поширенню цих грибів, за один день грибники можуть назбирати декілька повних відер.



Світлана Бичинська із села Ужова – грибник зі стажем. Знає ліс як свої п’ять пальців. Однак у середу, 2 жовтня, завітала у посадку і була здивована кількістю маслюків. За останні кілька днів жінка двічі ходила по гриби і результатом більш ніж задоволена. Станом на 09:30 ранку в неї вже був повний пакет маслюків, пройшовши менш, ніж третину посадки.



«Після дощів гарно вродили гриби», - резюмувала пані Світлана.



Місцеві господині вже активно готують смаколики з маслюків: маринують, сушать і смажать гриби, щоб взимку пригадувати смак лісової осені. Багато хто ділиться своїм уловом з сусідами або ж продає гриби на місцевому ринку, де вони завжди користуються попитом.



Цей рік став справжньою грибною втіхою для жителів Ужови та всіх навколишніх сіл Копачівської громади. Гриби не лише приносять користь, але й дозволяють насолодитися тихим полюванням на природі. Такі сезони стають особливо цінними для сільського населення, яке завжди знає ціну дарам природи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Ужова, що входить до складу Копачівської громади, мешканці радіють справжньому грибному врожаю. Після недавніх дощів, які пройшли в регіоні, місцеві жителі збирають повні відра маслюків у лісових посадках навколо села. Ці гриби, що є одними з найпопулярніших серед грибників, виросли в великій кількості, чим приємно здивували як досвідчених грибників, так і новачків.Про це пише ВСН Після багатоденних дощів маслюки вродили у надвеликій кількості. Лісові масиви навколо Ужови перетворилися на справжній грибний рай. Досвідчені грибники зазначають, що цьогорічні погодні умови стали визначальним фактором для такого врожаю. Опади зволожили ґрунт, а помірне тепло створило сприятливий мікроклімат для розвитку грибниць.Місцеві жителі вирушають до посадок з відрами та кошиками з самого ранку. Гриби швидко збирають, оскільки маслюки ростуть великими родинами. Найбільше їх можна знайти під соснами та молодими ялинками, де для них ідеальні умови – вологий ґрунт і достатньо тіні. Завдяки широкому поширенню цих грибів, за один день грибники можуть назбирати декілька повних відер.із села Ужова – грибник зі стажем. Знає ліс як свої п’ять пальців. Однак у середу, 2 жовтня, завітала у посадку і була здивована кількістю маслюків. За останні кілька днів жінка двічі ходила по гриби і результатом більш ніж задоволена. Станом на 09:30 ранку в неї вже був повний пакет маслюків, пройшовши менш, ніж третину посадки.«Після дощів гарно вродили гриби», - резюмувала пані Світлана.Місцеві господині вже активно готують смаколики з маслюків: маринують, сушать і смажать гриби, щоб взимку пригадувати смак лісової осені. Багато хто ділиться своїм уловом з сусідами або ж продає гриби на місцевому ринку, де вони завжди користуються попитом.Цей рік став справжньою грибною втіхою для жителів Ужови та всіх навколишніх сіл Копачівської громади. Гриби не лише приносять користь, але й дозволяють насолодитися тихим полюванням на природі. Такі сезони стають особливо цінними для сільського населення, яке завжди знає ціну дарам природи.

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