Довгожителька з Волині відсвяткувала 108 день народження
Сьогодні, 22:44
Жителька села Чарторийськ Маневицької громади на Волині Катерина Коць відсвяткувала 108 день народження.
П
ро це повідомили у Маневицькій селищній раді.
В її житті було багато випробувань, зокрема часи війни, відбудови та становлення незалежної України. Незважаючи на всі виклики, вона зберегла душевне тепло, мудрість і любов до своїх рідних, виховавши разом з чоловіком трьох чудових доньок. Родина Катерини Карпівни – це велика спадщина, яку вона залишає для наступних поколінь: 9 онуків, 11 правнуків і 10 праправнуків. Зараз один з онуків Михайло зараз захищає Україну від окупанта.
Нині разом із довгожителькою проживають її дві доньки. Незважаючи на всі втрати та біль, сьогоднішня іменинниця зберігає оптимізм і продовжує своє життя в умовах, коли кожен новий день є подарунком долі.
Історія Катерини Карпівни нагадує нам, що навіть у найтемніші часи можна залишатися світлом для інших, даруючи їм віру, любов і незламну силу духу.
Разом із чоловіком волинянка виховала трьох доньок. Вона має 9 онуків, 11 правнуків і 10 праправнуків, один із яких зараз воює на передовій.
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П
ро це повідомили у Маневицькій селищній раді.
В її житті було багато випробувань, зокрема часи війни, відбудови та становлення незалежної України. Незважаючи на всі виклики, вона зберегла душевне тепло, мудрість і любов до своїх рідних, виховавши разом з чоловіком трьох чудових доньок. Родина Катерини Карпівни – це велика спадщина, яку вона залишає для наступних поколінь: 9 онуків, 11 правнуків і 10 праправнуків. Зараз один з онуків Михайло зараз захищає Україну від окупанта.
Нині разом із довгожителькою проживають її дві доньки. Незважаючи на всі втрати та біль, сьогоднішня іменинниця зберігає оптимізм і продовжує своє життя в умовах, коли кожен новий день є подарунком долі.
Історія Катерини Карпівни нагадує нам, що навіть у найтемніші часи можна залишатися світлом для інших, даруючи їм віру, любов і незламну силу духу.
Разом із чоловіком волинянка виховала трьох доньок. Вона має 9 онуків, 11 правнуків і 10 праправнуків, один із яких зараз воює на передовій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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