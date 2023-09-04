Довгожителька з Волині відсвяткувала 108 день народження

Довгожителька з Волині відсвяткувала 108 день народження
Жителька села Чарторийськ Маневицької громади на Волині Катерина Коць відсвяткувала 108 день народження.
П
ро це повідомили у Маневицькій селищній раді.

В її житті було багато випробувань, зокрема часи війни, відбудови та становлення незалежної України. Незважаючи на всі виклики, вона зберегла душевне тепло, мудрість і любов до своїх рідних, виховавши разом з чоловіком трьох чудових доньок. Родина Катерини Карпівни – це велика спадщина, яку вона залишає для наступних поколінь: 9 онуків, 11 правнуків і 10 праправнуків. Зараз один з онуків Михайло зараз захищає Україну від окупанта.

Нині разом із довгожителькою проживають її дві доньки. Незважаючи на всі втрати та біль, сьогоднішня іменинниця зберігає оптимізм і продовжує своє життя в умовах, коли кожен новий день є подарунком долі.

Історія Катерини Карпівни нагадує нам, що навіть у найтемніші часи можна залишатися світлом для інших, даруючи їм віру, любов і незламну силу духу.

Разом із чоловіком волинянка виховала трьох доньок. Вона має 9 онуків, 11 правнуків і 10 праправнуків, один із яких зараз воює на передовій.

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Теги: Довгожителька, Волинь
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