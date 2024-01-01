4 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує директор будівельної компанії "Інвестор", депутат Луцької міської ради(на фото).Також 4 жовтня особисте свято відзначають головний редактор газети «Вісник+К»та учасниця ХХХІ літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-ЖанейроЗа православним календарем 4 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Василем, Володимиром, Дмитром, Михайлом, Степаном, Веронікою.Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.4 жовтня в Україні святкують День ветеринарної служби. Це свято було запроваджене для вшанування працівників ветеринарної служби, які займаються санітарним та епідеміологічним контролем, а також проводять карантинні заходи під час виявлення спалахів епізоотичних хвороб. Цей день є важливим для підкреслення ролі ветеринарів у забезпеченні здоров’я тварин і, відповідно, здоров’я людей, оскільки багато хвороб можуть передаватися від тварин до людей. Ветеринари також відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки харчових продуктів тваринного походження.Також 4 жовтня починається Всесвітній тиждень космосу. Це міжнародне свято було проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 2000 року. Метою цього тижня є підвищення обізнаності про космічні дослідження та їхній внесок у поліпшення життя на Землі. Під час Всесвітнього тижня космосу проводяться різноманітні заходи, такі як лекції, виставки, освітні програми та інші активності, спрямовані на популяризацію науки та техніки серед молоді. Це також чудова нагода для вчених і дослідників поділитися своїми досягненнями та планами на майбутнє.