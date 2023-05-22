Пішов по гриби – вийшов у Румунії: скандальний блогер утік з України

Паша Бумчик, відомий своїми екстремальними та провокативними роликами, незаконно втік з України. Але те, як він це пояснив, просто, м’яко кажучи, дивує.



Про це розповіли журналісти в ексклюзиві



“Заблукав” у горах і опинився в Румунії



Ця історія про те, як людина отримала повістку і поїхала погуляти в гори, гуляла-гуляла десь у лісах і раптово опинилася у Румунії. Це історія про блогера Пашу Бумчика, який відомий своїми екстремальними та провокативними роликами, і який мало того, що втік з України, отримавши повістку, так ще й хизується цим на усі соцмережі. А днями він зробив ще одну скандальну заяву. Про свій виїзд за кордон Бумчик активно розповідає в соцмережах. Країну він нібито покинув після того, як отримав повістку. В TikTok він публікував кадри, де тримає в руках повістку від Солом’янського районного ТЦК та СП у Києві й дата явки стоїть 14 вересня. А вже згодом скандальний блогер показав, як пакує речі, збирає гроші та прямує в гори. Після цього він опинився в Румунії й ось як підписав свої фото.



"Гуляв і випадково вийшов до Румунії. Випадково заблукав у горах і потрапив до Румунії за три дні".



Бумчик загримів до “Миротворця”



Щоправда цей підпис був зроблений російською мовою. Але, схоже, і в Румунії Паша Бумчик надовго теж не затримався. Згодом він у фотоблогу повідомив, що вже перебуває в Будапешті. Блогер публікував кадри біля будівлі, що схожа на залізничний вокзал Будапешт-Келеті. Очевидно, якщо Паша Бумчик, справжнє прізвище якого Двуличанський, покинув Україну, і зробив це незаконно. До речі, його вже занесли до бази сайту "Миротворець". Скандального блогера позначили як дезертира та зрадника України. Але, що цікаво, Паша Бумчик встиг зробити несподівану заяву після того, як на тлі втечі з України опинився у базі "Миротворець". Зокрема, увага: він назвав себе "людиною, яка творить мир". Так він сказа в інтерв’ю зірці соцмереж Василю Тимошенку. Коли блогер запитав у Бумчика, чи розуміє він, які можуть бути наслідки після його втечі з України і внесення до "Миротвореця", блогер заявив, що нічого не тямить у політиці.



"Я никогда не разбирался в политике. Ну, я же мир творю. Если я в базе "Миротворец", значит, я творю мир. Какие минусы?".



Як вдалося втекти?



Ну, а ще Бумчик заявив, мовляв, нікому не платив за свою втечу, а все зробив сам. Й пояснив, чому виїхав через два роки від початку повномасштабного вторгнення.



“Во-первых, я не выезжал, я вышел, это две разные вещи. Я никому не платил деньги за это, я принципиально никому не платил потому что я не поддерживаю коррупцию. В итоге я плохой у тех, хто платно людей вывозят и тех, кто не пускает людей. По сути, я враг для тех и для тех, потому что я решил обойти системы, просто пойти по грибы, случайно заблудился и оказался в Румынии. Я думал это все будет две три недели, максимум, в итоге это продлилось год. Начали отключать свет, генераторы везде гудят, ракеты туда сюда. И каждый день я стресовал, получал кортизол, старел из-за этого. Ну очень жестко на нервы давало, год прошел, два прошло и не заканчивается ничего. Мне вручили повестку, у меня началась депрессия и я подумал: пойду-ка я грибы пособираю в лес. В итоге пошел пошел, заблудился и вышел в Румынии”.



Крім того, 27-річний Бумчик розповів про документи в Європі, які вже встиг зробити.



Мне говорили, что могут дать политическое убежище из-за того, что меня власть преследует. Документ о том, что мне предоставляют защиту и я могу находиться здесь 90 дней, потом эту защиту продолжат и дадут защиту в той стране, где я хочу быть. В документах все просто".



Наостанок Бумчик озвучив плани щодо свого майбутнього за межами України. Так, в Європі він планує займатися створенням контенту.



"Из планов - снимать контент. Я долго не снимал в Украине, потому что была война, и это было как-то не очень кстати, и опасно. Как говорят "не ко времени". А в Европе войны нет, поэтому я смогу создавать контент каждый день: вести стрим на Twitch, показывать свою жизнь, как я справляюсь с трудностями. Буду делать контент в TikTok и Instagram”.



Куди далі планує їхати Бумчик?



Бумчик також зазначив, що ще не обрав для себе країну, де хотів би зупинитися. Він уже побував у Польщі, Румунії та Угорщині, але планує ще трохи подорожувати, перш ніж обрати, де йому буде найкраще. Блогер додав, що для себе хоче теплий клімат, оскільки взимку його продуктивність значно знижується. І на всяк нагадаємо, Паша Бумчик справжнє прізвище якого Дволичанський - український блогер, відомий своїми екстремальними відео. Родом із Житомира. Має в мережі Інстаграм 435 тисяч підписників, а в ТікTоці за ним слідкує ще 181 тисяча підписників.



Популярність українець здобув у 2015 році, коли продемонстрував ризикований трюк, проїхавшись на даху вагона метро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скандальний український блогер, відомий своїми екстремальними та провокативними роликами, незаконно втік з України. Але те, як він це пояснив, просто, м’яко кажучи, дивує.Про це розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua Ця історія про те, як людина отримала повістку і поїхала погуляти в гори, гуляла-гуляла десь у лісах і раптово опинилася у Румунії. Це історія про блогера Пашу Бумчика, який відомий своїми екстремальними та провокативними роликами, і який мало того, що втік з України, отримавши повістку, так ще й хизується цим на усі соцмережі. А днями він зробив ще одну скандальну заяву. Про свій виїзд за кордон Бумчик активно розповідає в соцмережах. Країну він нібито покинув після того, як отримав повістку. В TikTok він публікував кадри, де тримає в руках повістку від Солом’янського районного ТЦК та СП у Києві й дата явки стоїть 14 вересня. А вже згодом скандальний блогер показав, як пакує речі, збирає гроші та прямує в гори. Після цього він опинився в Румунії й ось як підписав свої фото."Гуляв і випадково вийшов до Румунії. Випадково заблукав у горах і потрапив до Румунії за три дні".Щоправда цей підпис був зроблений російською мовою. Але, схоже, і в Румунії Паша Бумчик надовго теж не затримався. Згодом він у фотоблогу повідомив, що вже перебуває в Будапешті. Блогер публікував кадри біля будівлі, що схожа на залізничний вокзал Будапешт-Келеті. Очевидно, якщо Паша Бумчик, справжнє прізвище якого Двуличанський, покинув Україну, і зробив це незаконно. До речі, його вже занесли до бази сайту "Миротворець". Скандального блогера позначили як дезертира та зрадника України. Але, що цікаво, Паша Бумчик встиг зробити несподівану заяву після того, як на тлі втечі з України опинився у базі "Миротворець". Зокрема, увага: він назвав себе "людиною, яка творить мир". Так він сказа в інтерв’ю зірці соцмереж Василю Тимошенку. Коли блогер запитав у Бумчика, чи розуміє він, які можуть бути наслідки після його втечі з України і внесення до "Миротвореця", блогер заявив, що нічого не тямить у політиці."Я никогда не разбирался в политике. Ну, я же мир творю. Если я в базе "Миротворец", значит, я творю мир. Какие минусы?".Ну, а ще Бумчик заявив, мовляв, нікому не платив за свою втечу, а все зробив сам. Й пояснив, чому виїхав через два роки від початку повномасштабного вторгнення.“Во-первых, я не выезжал, я вышел, это две разные вещи. Я никому не платил деньги за это, я принципиально никому не платил потому что я не поддерживаю коррупцию. В итоге я плохой у тех, хто платно людей вывозят и тех, кто не пускает людей. По сути, я враг для тех и для тех, потому что я решил обойти системы, просто пойти по грибы, случайно заблудился и оказался в Румынии. Я думал это все будет две три недели, максимум, в итоге это продлилось год. Начали отключать свет, генераторы везде гудят, ракеты туда сюда. И каждый день я стресовал, получал кортизол, старел из-за этого. Ну очень жестко на нервы давало, год прошел, два прошло и не заканчивается ничего. Мне вручили повестку, у меня началась депрессия и я подумал: пойду-ка я грибы пособираю в лес. В итоге пошел пошел, заблудился и вышел в Румынии”.Крім того, 27-річний Бумчик розповів про документи в Європі, які вже встиг зробити.Мне говорили, что могут дать политическое убежище из-за того, что меня власть преследует. Документ о том, что мне предоставляют защиту и я могу находиться здесь 90 дней, потом эту защиту продолжат и дадут защиту в той стране, где я хочу быть. В документах все просто".Наостанок Бумчик озвучив плани щодо свого майбутнього за межами України. Так, в Європі він планує займатися створенням контенту."Из планов - снимать контент. Я долго не снимал в Украине, потому что была война, и это было как-то не очень кстати, и опасно. Как говорят "не ко времени". А в Европе войны нет, поэтому я смогу создавать контент каждый день: вести стрим на Twitch, показывать свою жизнь, как я справляюсь с трудностями. Буду делать контент в TikTok и Instagram”.Бумчик також зазначив, що ще не обрав для себе країну, де хотів би зупинитися. Він уже побував у Польщі, Румунії та Угорщині, але планує ще трохи подорожувати, перш ніж обрати, де йому буде найкраще. Блогер додав, що для себе хоче теплий клімат, оскільки взимку його продуктивність значно знижується. І на всяк нагадаємо, Паша Бумчик справжнє прізвище якого Дволичанський - український блогер, відомий своїми екстремальними відео. Родом із Житомира. Має в мережі Інстаграм 435 тисяч підписників, а в ТікTоці за ним слідкує ще 181 тисяча підписників.Популярність українець здобув у 2015 році, коли продемонстрував ризикований трюк, проїхавшись на даху вагона метро.

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