Справжня причина смерті королеви Єлизавети II: Борис Джонсон розкрив таємницю

Борис Джонсон пригадав свою останню зустріч з монархинею Єлизаветою II, заявивши, що знав про її стан понад рік.



"Я вже рік чи більше знав, що королева має рак кісток, і її лікарі хвилювалися, що будь-якої миті її стан може різко погіршитися, – написав він, цитує Daily Mail. – Вона здавалася блідою і згорбленішою, на руках і зап'ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін'єкцій", перетає



Однак незважаючи на свій стан, королева так само сяяла своїм гострим розумом на їхній останній зустрічі.



Симптоми раку кісток включають постійний біль у кістках, який згодом посилюється і триває вночі, набряк та почервоніння кістки, слабкі кістки, які легше ламаються, та труднощі з рухом. Про те, що королева Єлизавета II мала труднощі з пересуванням на публіці, регулярно повідомляли співробітники палацу.



Покійна королева померла у віці 96 років 8 вересня 2022 року о 15:10. Королівська сім'я ніколи не підтверджувала діагноз, поставлений покійній монархині, і в свідоцтві про смерть як причину було зазначено "старість".





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