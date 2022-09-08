Справжня причина смерті королеви Єлизавети II: Борис Джонсон розкрив таємницю

Справжня причина смерті королеви Єлизавети II: Борис Джонсон розкрив таємницю
У межах своїх відвертих мемуарів, що готуються до публікації, які називаються "Звільнений", пан Борис Джонсон пригадав свою останню зустріч з монархинею Єлизаветою II, заявивши, що знав про її стан понад рік.

"Я вже рік чи більше знав, що королева має рак кісток, і її лікарі хвилювалися, що будь-якої миті її стан може різко погіршитися, – написав він, цитує Daily Mail. – Вона здавалася блідою і згорбленішою, на руках і зап'ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін'єкцій", перетає ТСН.

Однак незважаючи на свій стан, королева так само сяяла своїм гострим розумом на їхній останній зустрічі.

Симптоми раку кісток включають постійний біль у кістках, який згодом посилюється і триває вночі, набряк та почервоніння кістки, слабкі кістки, які легше ламаються, та труднощі з рухом. Про те, що королева Єлизавета II мала труднощі з пересуванням на публіці, регулярно повідомляли співробітники палацу.

Покійна королева померла у віці 96 років 8 вересня 2022 року о 15:10. Королівська сім'я ніколи не підтверджувала діагноз, поставлений покійній монархині, і в свідоцтві про смерть як причину було зазначено "старість".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Єлизавета ІІ, королева, причина смерті
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Справжня причина смерті королеви Єлизавети II: Борис Джонсон розкрив таємницю
Сьогодні, 05:15
Пішов по гриби – вийшов у Румунії: скандальний блогер утік з України
Сьогодні, 03:19
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 4-5 жовтня
Сьогодні, 01:30
4 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Що буде з курсом долара в жовтні: прогноз голови НБУ
03 жовтень, 23:17
Схожі новини
Причина смерті Віталія Білоножка: дружина поділилася деталями Причина смерті Віталія Білоножка: дружина поділилася деталями
09 січень, 22:46
Померла королева Великобританії Єлизавета II Померла королева Великобританії Єлизавета II
08 вересень, 2022, 20:49
Королева Великобританії назвала ім'я своєї наступниці Королева Великобританії назвала ім'я своєї наступниці
06 лютий, 2022, 12:27
Відома причина смерті бійця з Волині, якому стало погано на передовій Відома причина смерті бійця з Волині, якому стало погано на передовій
20 лютий, 2020, 19:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Справжня причина смерті королеви Єлизавети II: Борис Джонсон розкрив таємницю
Сьогодні, 05:15
 0
Пішов по гриби – вийшов у Румунії: скандальний блогер утік з України
Сьогодні, 03:19
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 4-5 жовтня
Сьогодні, 01:30
 0
4 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Що буде з курсом долара в жовтні: прогноз голови НБУ
03 жовтень, 23:17
 0
Медіа
відео
1/8