Курс валют на 4 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на сайті Нацбанку.



Курс долара



1 долар США – 41,22 (5 коп.)



Курс євро



1 євро – 45,52 (-19 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 10,57 (-7 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 4 жовтня. Перед вихідними валюта валюта втратила у ціні.Про це йдеться на сайті Нацбанку.1 долар США – 41,22 (5 коп.)1 євро – 45,52 (-19 коп.)1 польський злотий – 10,57 (-7 коп.)

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