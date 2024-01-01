Росія атакувала Київ: пошкоджена багатоповерхівка

Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі столиці пошкоджень внаслідок ворожої дронової атаки зазнала квартира на восьмому поверсі 16-поверхового будинку.



Про це він повідомив у телеграм-каналі.



Спецслужби, що прибули на місце, виявили, що під час роботи протиповітряної оборони уламком в помешканні вибило металопластикову раму. Розпочалася пожежа, проте загоряння оперативно було ліквідовано. Інформації про потерпілих не надходило.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова Києваповідомив, що у Дарницькому районі столиці пошкоджень внаслідок ворожої дронової атаки зазнала квартира на восьмому поверсі 16-поверхового будинку.Про це він повідомив у телеграм-каналі.Спецслужби, що прибули на місце, виявили, що під час роботи протиповітряної оборони уламком в помешканні вибило металопластикову раму. Розпочалася пожежа, проте загоряння оперативно було ліквідовано. Інформації про потерпілих не надходило.

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