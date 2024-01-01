Росія атакувала Київ: пошкоджена багатоповерхівка

Росія атакувала Київ: пошкоджена багатоповерхівка
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі столиці пошкоджень внаслідок ворожої дронової атаки зазнала квартира на восьмому поверсі 16-поверхового будинку.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

Спецслужби, що прибули на місце, виявили, що під час роботи протиповітряної оборони уламком в помешканні вибило металопластикову раму. Розпочалася пожежа, проте загоряння оперативно було ліквідовано. Інформації про потерпілих не надходило.

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Теги: Україна, росія, війна
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