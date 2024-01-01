Які ціни на м'ясо та сало на луцькому ринку

Які ціни на м'ясо та сало на луцькому ринку
У Луцьку на базарі є чимало видів мʼяса та сала. Можна тут знайти свинину, яловичину та курятину. Для справжніх гурманів є шкіра та ніжки поросяток.

Скільки потрібно заплатити за м'ясо та як обрати свіже на базарі в Луцьку – дізнавалися журналісти телеканалу «Конкурент TV».

«М'ясо зараз трохи подешевіло. Порівняно з пів року назад, то ціна впала на 20 гривень. Дуже важко, але продається все м'ясо», – розповідає один з продавців.

Загалом на ринку ціна за кілограм свинини варіюється від 100 до 200 гривень. Сало ж коштує від 130 до 150 гривень.

За словами продавців, спершу потрібно звертати увагу на якість сала, адже якщо воно «файне», то і м'ясо буде смачне. Можна навіть на смак його скуштувати. Крім того, свіже м'ясо не повинно бути сірим, бо якщо воно має такий відтінок, то лежало вже понад два дні.

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Теги: сало, ціна, Луцьк
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