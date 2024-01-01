Які ціни на м'ясо та сало на луцькому ринку





Скільки потрібно заплатити за м'ясо та як обрати свіже на базарі в Луцьку – дізнавалися журналісти телеканалу



«М'ясо зараз трохи подешевіло. Порівняно з пів року назад, то ціна впала на 20 гривень. Дуже важко, але продається все м'ясо», – розповідає один з продавців.



Загалом на ринку ціна за кілограм свинини варіюється від 100 до 200 гривень. Сало ж коштує від 130 до 150 гривень.



За словами продавців, спершу потрібно звертати увагу на якість сала, адже якщо воно «файне», то і м'ясо буде смачне. Можна навіть на смак його скуштувати. Крім того, свіже м'ясо не повинно бути сірим, бо якщо воно має такий відтінок, то лежало вже понад два дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на базарі є чимало видів мʼяса та сала. Можна тут знайти свинину, яловичину та курятину. Для справжніх гурманів є шкіра та ніжки поросяток.Скільки потрібно заплатити за м'ясо та як обрати свіже на базарі в Луцьку – дізнавалися журналісти телеканалу «Конкурент TV» «М'ясо зараз трохи подешевіло. Порівняно з пів року назад, то ціна впала на 20 гривень. Дуже важко, але продається все м'ясо», – розповідає один з продавців.Загалом на ринку ціна за кілограм свинини варіюється від 100 до 200 гривень. Сало ж коштує від 130 до 150 гривень.За словами продавців, спершу потрібно звертати увагу на якість сала, адже якщо воно «файне», то і м'ясо буде смачне. Можна навіть на смак його скуштувати. Крім того, свіже м'ясо не повинно бути сірим, бо якщо воно має такий відтінок, то лежало вже понад два дні.

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