Яка ситуація на фронті станом на ранок 4 жовтня

Протягом минулої доби відбулося 142 зіткнення. Росія завдала трьох ракетних ударів, 67 авіаударів (135 КАБів), провела 105 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.На Харківському напрямку росіяни чотири рази ішли в наступальні та штурмові дії в районі Стариці та Вовчанська, повідомили у Генштабі. На Куп'янському напрямку відбулося 11 зіткнень, захисники відбивали атаки в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого.На Лиманському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак ворога. Основні зусилля росіяни концентрували в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка і Дронівка. На Сіверському напрямку відбили одну атаку росіян.На Краматорському напрямку оборонці зупинили шість штурмових спроб ворога просунутися поблизу Часового Яру, Білої Гори і Ступочок. Росіяни били КАБами в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку авіація росіян бомбардувала в районі населених пунктів Катеринівка, Дружба і Клебан-Бик. Ворог провів дев'ять штурмів: Торецьк, Дачне, Нелипівка.На Покровському напрямку захисники відбили 30 атак окупантів. Росіяни намагалися просунутися неподалік Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького і Крутого Яру.На Курахівському напрямку в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки і Катеринівки росіяни 23 рази намагалися прорвати оборонні рубежі.На Времівському напрямку три атаки зупинили біля Богоявленки і одну – біля Максимівки.На Оріхівському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися в районах Кам'янського і Новоданилівки.