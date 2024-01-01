Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 4-5 жовтня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-5 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У п'ятницю, 4 жовтня, очікується нормальна магнітосфера з К-індексом 2 (зелений рівень). Проте вже в суботу, 5 жовтня, буде підвищення сонячної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) – невелика магнітна буря.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.