Що буде з курсом долара в жовтні: прогноз голови НБУ

Що буде з курсом долара в жовтні: прогноз голови НБУ
Українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.

Такий прогноз зробив голова НБУ Андрій Пишний, передає ТСН.

За його словами, Україна продовжує дотримуватися режиму керованої гнучкості курсу

"Це вважається найкращим рішенням у поточних умовах постійного структурного дефіциту валюти", - вважає голова НБУ.

Він додав, що валютно-курсова політика НБУ і надалі спрямовуватиметься на збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку.

"Це важливо для виконання нашого ключового завдання: збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цілі 5% найближчими роками. Для цього НБУ продовжить активно діяти на ринку: компенсуватиме дефіцит валюти та контролюватиме курс, щоб уникнути різких коливань", - зазначив Пишний.

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Теги: Курс валют, Луцьк
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