На передовій загинув Герой з Волині Андрій Ольшевський

На передовій загинув Герой з Волині Андрій Ольшевський
На війні з російськими окупантами загинув ще один Захисник з Боратинської громади.

Про це повідомляє Боратинська громада.

40-річний Андрій Вікторович Ольшевський героїчно загинув 2 жовтня 2024 року під час захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області.
На передовій загинув Герой з Волині Андрій Ольшевський


"Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам", - йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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