На передовій загинув Герой з Волині Андрій Ольшевський





Про це повідомляє Боратинська громада.



40-річний Андрій Вікторович Ольшевський героїчно загинув 2 жовтня 2024 року під час захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області.





"Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам", - йдеться у повідомленні.



Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.

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