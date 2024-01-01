На передовій загинув Герой з Волині Андрій Ольшевський
Сьогодні, 21:14
На війні з російськими окупантами загинув ще один Захисник з Боратинської громади.
Про це повідомляє Боратинська громада.
40-річний Андрій Вікторович Ольшевський героїчно загинув 2 жовтня 2024 року під час захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області.
"Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам", - йдеться у повідомленні.
Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.
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Про це повідомляє Боратинська громада.
40-річний Андрій Вікторович Ольшевський героїчно загинув 2 жовтня 2024 року під час захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області.
"Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам", - йдеться у повідомленні.
Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.
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