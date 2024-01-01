Поблизу Луцька легковик зіткнувся з підводою: серед постраждалих - дитина

Поблизу Луцька легковик зіткнувся з підводою: серед постраждалих - дитина
24-річний житель Цуманської громади, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив зіткнення з гужовою підводою, під керуванням 61-річного жителя Підгайцівської громади.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок автопригоди постраждало троє пасажирів підводи, 20, 10 та 8 років, 10-річного хлопця госпіталізували.

Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій автівки тверезий, тварина жива.
Поблизу Луцька легковик зіткнувся з підводою: серед постраждалих - дитина

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Поблизу Луцька легковик зіткнувся з підводою: серед постраждалих - дитина

Триває слідство.

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Теги: Луцьк, ДТП, підвода
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