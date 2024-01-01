Поблизу Луцька легковик зіткнувся з підводою: серед постраждалих - дитина





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок автопригоди постраждало троє пасажирів підводи, 20, 10 та 8 років, 10-річного хлопця госпіталізували.



Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій автівки тверезий, тварина жива.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24-річний житель Цуманської громади, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив зіткнення з гужовою підводою, під керуванням 61-річного жителя Підгайцівської громади.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок автопригоди постраждало троє пасажирів підводи, 20, 10 та 8 років, 10-річного хлопця госпіталізували.Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій автівки тверезий, тварина жива.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію