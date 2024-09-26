У Курській області загинув Герой з Волині Іван Петрунін
Сьогодні, 13:41
У Курській області загинув Герой з Волині Іван Петрунін.
Про це повідомили у Сошиченській громаді.
"Не припиняються чорні новини. Сьогодні підтвердилася загибель захисника із села Залісся Петруніна Івана Євгеновича, 03.09.1989 року народження. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання у Курській області 26.09.2024 року.
Низько схиляємо голови у скорботі, щирі співчуття рідним та близьким. Неможливо змиритися, коли гинуть найкращі. Вічна пам’ять та слава Герою!
Готуємося зустрічати кортеж із тілом загиблого воїна сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що орієнтовний час прибуття до міста Луцьк - 14:00.
Про деталі поховання повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Сошиченській громаді.
"Не припиняються чорні новини. Сьогодні підтвердилася загибель захисника із села Залісся Петруніна Івана Євгеновича, 03.09.1989 року народження. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання у Курській області 26.09.2024 року.
Низько схиляємо голови у скорботі, щирі співчуття рідним та близьким. Неможливо змиритися, коли гинуть найкращі. Вічна пам’ять та слава Герою!
Готуємося зустрічати кортеж із тілом загиблого воїна сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що орієнтовний час прибуття до міста Луцьк - 14:00.
Про деталі поховання повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ перекинули на Курщину свої найкращі танки, - Forbes
Сьогодні, 14:09
У Курській області загинув Герой з Волині Іван Петрунін
Сьогодні, 13:41
На Волині п'яний водій намагався «відкупитися» від патрульних
Сьогодні, 13:06
На Донеччині загинув майор СБУ, Герой з Волині Павло Карпачьов
Сьогодні, 12:35
Дрони СБУ атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ» у росії
Сьогодні, 12:11