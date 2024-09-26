У Курській області загинув Герой з Волині Іван Петрунін

Іван Петрунін.



Про це



"Не припиняються чорні новини. Сьогодні підтвердилася загибель захисника із села Залісся Петруніна Івана Євгеновича, 03.09.1989 року народження. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання у Курській області 26.09.2024 року.



Низько схиляємо голови у скорботі, щирі співчуття рідним та близьким. Неможливо змиритися, коли гинуть найкращі. Вічна пам’ять та слава Герою!



Готуємося зустрічати кортеж із тілом загиблого воїна сьогодні", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що орієнтовний час прибуття до міста Луцьк - 14:00.

Про деталі поховання повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Курській області загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Сошиченській громаді."Не припиняються чорні новини. Сьогодні підтвердилася загибель захисника із села Залісся Петруніна Івана Євгеновича, 03.09.1989 року народження. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання у Курській області 26.09.2024 року.Низько схиляємо голови у скорботі, щирі співчуття рідним та близьким. Неможливо змиритися, коли гинуть найкращі. Вічна пам’ять та слава Герою!Готуємося зустрічати кортеж із тілом загиблого воїна сьогодні", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що орієнтовний час прибуття до міста Луцьк - 14:00.Про деталі поховання повідомлять згодом.

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