У Курській області загинув Герой з Волині Іван Петрунін

У Курській області загинув Герой з Волині Іван Петрунін
У Курській області загинув Герой з Волині Іван Петрунін.

Про це повідомили у Сошиченській громаді.

"Не припиняються чорні новини. Сьогодні підтвердилася загибель захисника із села Залісся Петруніна Івана Євгеновича, 03.09.1989 року народження. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання у Курській області 26.09.2024 року.

Низько схиляємо голови у скорботі, щирі співчуття рідним та близьким. Неможливо змиритися, коли гинуть найкращі. Вічна пам’ять та слава Герою!

Готуємося зустрічати кортеж із тілом загиблого воїна сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовний час прибуття до міста Луцьк - 14:00.
Про деталі поховання повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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