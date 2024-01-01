23-річний дезертир коригував російські удари на Сумщині та Вінничині

Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ, який коригував повітряні удари ворога по Вінницькій та Сумській областях.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Зловмисником виявився 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні цього року вибув із району виконання бойового завдання на лікування, але не повернуся до місця несення служби, самовільно залишивши військову частину.Він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав швидких заробітків у Телеграм-каналах. Ворог запропонував дезертиру «легкі» гроші в обмін на співпрацю.Зрадник за вказівкою росіян відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини. Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони.У одному із міст поблизу кордону з РФ агент орендував квартиру на два тижні. Там видавав себе за «військового при виконанні» і намагався ввійти в довіру до місцевих жителів. Таким чином він збирався «втемну» отримати від них інформацію про українських захисників.Також зловмисник фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах для звіту перед російським куратором. Ця інформація потрібна була агресору для підготовки атак на позиції Сил оборони із використанням керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння.Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила агента і провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ. Після документування злочинних дій його затримали.Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Дезертира, який здавав ворогові дані про позиції ЗСУ під Бахмутом, засудили до 16 років в'язниці. Він утік із поля бою і передавав окупантам інформацію про позиції ЗСУ.