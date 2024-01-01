USAID виділило Україні гуманітарну допомогу на понад $1 мільярд





Про це заявила адміністраторка USAID Саманта Павер під час свого візиту до Києва, передає кореспондентка

За її словами, ця сума – вдвічі більша, аніж USAID виділяв на енергетику минулого року.



«З наближенням зими Путін знову атакує енергетичну інфраструктуру, сподіваючись використати холодну погоду як зброю проти українського народу. Тому ми виділили 825 мільйонів доларів на енергетичну систему України цієї зими. Це майже вдвічі більше, ніж ми інвестували минулого року. І ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру», – зазначила адміністраторка USAID.



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Також Саманта Павер оголосила про запуск 5-річної програми реабілітації українців «Rehab for you», на яку агентство виділило 13 мільйонів доларів.



За словами Павер, нині в Україні понад 250 000 людей потребують реабілітаційної підтримки.



«Ми запускаємо нову п’ятирічну програму «Rehab for you» («Реабілітація для тебе» – ред.) з бюджетом 13 мільйонів доларів, яка допоможе українцям відновитися після травм і навчитися жити з новими обмеженнями, щоб вони могли продовжувати брати участь у житті своїх громад, робити внесок в економіку і, звичайно, в свою сім’ю», – заявила очільниця агентства.



До того ж, USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Кошти виділяють через USAID і Державний департамент США, зазначила Саманта Павер.



«Це нове фінансування допоможе забезпечити життєво необхідні речі, такі як їжа, житло й медичні послуги для українців всередині країни і переміщених осіб за її межами. Важливо, що це також допоможе домогосподарствам підготуватися до холодів, які ми відчуваємо вже сьогодні. Термоковдри, постільна білизна, зимовий одяг», – пояснила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку.



USAID підтримує і українську освіту. Завдяки американській допомозі, було надруковано 3,2 мільйони підручників для школярів молодших класів, повідомила Павер.



Саманта Павер, адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), передала учням ліцею на Київщині підручники, надруковані за підтримки США. 2 жовня 2024 року

Саманта Павер, адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), передала учням ліцею на Київщині підручники, надруковані за підтримки США. 2 жовня 2024 року

«Ці підручники охоплюють природничі науки, суспільствознавство, мистецтво і навіть іноземні мови. Вони мали бути перевидані приблизно в той час, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення ( в Україну – ред.). Але оскільки ресурси України виснажені війною та всіма її потребами, учні протягом останніх кількох років користуються застарілими підручниками. За даними Міністерства освіти, цими 3,2 мільйонами нових підручників тепер будуть користуватися 20% всіх школярів в Україні», – зазначила адміністраторка USAID.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими.Про це заявила адміністраторка USAIDпід час свого візиту до Києва, передає кореспондентка Радіо Свобода.

За її словами, ця сума – вдвічі більша, аніж USAID виділяв на енергетику минулого року.«З наближенням зими Путін знову атакує енергетичну інфраструктуру, сподіваючись використати холодну погоду як зброю проти українського народу. Тому ми виділили 825 мільйонів доларів на енергетичну систему України цієї зими. Це майже вдвічі більше, ніж ми інвестували минулого року. І ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру», – зазначила адміністраторка USAID.Президент України Володимир Зеленський заявив, що повертається додому зі Сполучених Штатів Америки, де отримав «повну підтримку стратегії наближення миру – миру завдяки силі»Також Саманта Павер оголосила про запуск 5-річної програми реабілітації українців «Rehab for you», на яку агентство виділило 13 мільйонів доларів.За словами Павер, нині в Україні понад 250 000 людей потребують реабілітаційної підтримки.«Ми запускаємо нову п’ятирічну програму «Rehab for you» («Реабілітація для тебе» – ред.) з бюджетом 13 мільйонів доларів, яка допоможе українцям відновитися після травм і навчитися жити з новими обмеженнями, щоб вони могли продовжувати брати участь у житті своїх громад, робити внесок в економіку і, звичайно, в свою сім’ю», – заявила очільниця агентства.До того ж, USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Кошти виділяють через USAID і Державний департамент США, зазначила Саманта Павер.«Це нове фінансування допоможе забезпечити життєво необхідні речі, такі як їжа, житло й медичні послуги для українців всередині країни і переміщених осіб за її межами. Важливо, що це також допоможе домогосподарствам підготуватися до холодів, які ми відчуваємо вже сьогодні. Термоковдри, постільна білизна, зимовий одяг», – пояснила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку.USAID підтримує і українську освіту. Завдяки американській допомозі, було надруковано 3,2 мільйони підручників для школярів молодших класів, повідомила Павер.Саманта Павер, адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), передала учням ліцею на Київщині підручники, надруковані за підтримки США. 2 жовня 2024 рокуСаманта Павер, адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), передала учням ліцею на Київщині підручники, надруковані за підтримки США. 2 жовня 2024 року«Ці підручники охоплюють природничі науки, суспільствознавство, мистецтво і навіть іноземні мови. Вони мали бути перевидані приблизно в той час, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення ( в Україну – ред.). Але оскільки ресурси України виснажені війною та всіма її потребами, учні протягом останніх кількох років користуються застарілими підручниками. За даними Міністерства освіти, цими 3,2 мільйонами нових підручників тепер будуть користуватися 20% всіх школярів в Україні», – зазначила адміністраторка USAID.

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