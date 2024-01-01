В Україні почали реєструвати аптеки, які продаватимуть ліки на основі канабісу





Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає кореспондент



"Вчора ця електронна система запрацювала, і ми маємо першу реєстрацію - вже зареєструвалася аптека з міста Черкаси. Сподіваюся, що більше суб'єктів господарювання і аптечних закладів будуть долучатися як до процесу, так і до роботи з електронною системою, адже, відповідно до вимог законодавства, кожен процес, вид діяльності з медичним канабісом не пізніше наступного дня фіксується у системі", - сказала Карчевич.



Вона нагадала, що призначення і відпуск ліків на основі канабісу здійснюється виключно за електронним рецептом, який може видати лікар як сімейної практики, так і спеціалізованої меддопомоги. За е-рецептом можна отримати як готовий препарат, так і ліки, що виготовляються в аптеці.



Заступниця міністра також нагадала, що днями уряд схвалив зміни до ліцензійних умов.



"Фактично, під ліцензійний контроль потрапляє весь процес обігу, починаючи від імпорту чи вирощування рослин і завершуючи їх відпуском в аптечному закладі. Тобто контроль буде повним - від насінини до пацієнта", - заявила Карчевич.



Крім того, раніше були врегульовані умови вирощування рослин роду коноплі, зокрема у закритому грунті. Кожна рослина має маркуватися унікальним ідентифікатором, при вирощуванні мають бути дотримані вимоги щодо належної практики культивування. Лабораторні дослідження на вміст тетрагідроканабінолу (ТГК, головний психоактивний компонент канабісу) проводитимуться у державних лабораторіях, відбір зразків для дослідження відбуватиметься за участю поліції.



Імпортери субстанцій канабісу, які можуть використовуватися в аптеках при виготовленні ліків, мають отримати відповідний дозвіл, а також пройти процедуру реєстрації субстанції канабісу.



МОЗ затвердив перелік станів і хвороб, при яких можна призначати ліки на основі канабісу. Це, зокрема, пацієнти з хронічним болем, який зумовлений онкологічним захворюванням, церебральним паралічем, розсіяним склерозом, а також пацієнти з травмами спинного мозку, внутрішньочерепними травмами, хворобою Паркінсона.



Ліки на основі канабісу можуть бути у формі оральних крапель, твердих капсул, гелів та паст.



Як відомо, Верховна Рада 21 грудня 2023 року ухвалила Закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов розширення доступу до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів", отриманих внаслідок війни».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні розпочалася реєстрація в електронній системі обліку обігу медичного канабісу (ЕСОРК) аптечних закладів, які відпускатимуть ліки на основі канабісу.Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я, передає кореспондент Укрінформу "Вчора ця електронна система запрацювала, і ми маємо першу реєстрацію - вже зареєструвалася аптека з міста Черкаси. Сподіваюся, що більше суб'єктів господарювання і аптечних закладів будуть долучатися як до процесу, так і до роботи з електронною системою, адже, відповідно до вимог законодавства, кожен процес, вид діяльності з медичним канабісом не пізніше наступного дня фіксується у системі", - сказала Карчевич.Вона нагадала, що призначення і відпуск ліків на основі канабісу здійснюється виключно за електронним рецептом, який може видати лікар як сімейної практики, так і спеціалізованої меддопомоги. За е-рецептом можна отримати як готовий препарат, так і ліки, що виготовляються в аптеці.Заступниця міністра також нагадала, що днями уряд схвалив зміни до ліцензійних умов."Фактично, під ліцензійний контроль потрапляє весь процес обігу, починаючи від імпорту чи вирощування рослин і завершуючи їх відпуском в аптечному закладі. Тобто контроль буде повним - від насінини до пацієнта", - заявила Карчевич.Крім того, раніше були врегульовані умови вирощування рослин роду коноплі, зокрема у закритому грунті. Кожна рослина має маркуватися унікальним ідентифікатором, при вирощуванні мають бути дотримані вимоги щодо належної практики культивування. Лабораторні дослідження на вміст тетрагідроканабінолу (ТГК, головний психоактивний компонент канабісу) проводитимуться у державних лабораторіях, відбір зразків для дослідження відбуватиметься за участю поліції.Імпортери субстанцій канабісу, які можуть використовуватися в аптеках при виготовленні ліків, мають отримати відповідний дозвіл, а також пройти процедуру реєстрації субстанції канабісу.МОЗ затвердив перелік станів і хвороб, при яких можна призначати ліки на основі канабісу. Це, зокрема, пацієнти з хронічним болем, який зумовлений онкологічним захворюванням, церебральним паралічем, розсіяним склерозом, а також пацієнти з травмами спинного мозку, внутрішньочерепними травмами, хворобою Паркінсона.Ліки на основі канабісу можуть бути у формі оральних крапель, твердих капсул, гелів та паст.Як відомо, Верховна Рада 21 грудня 2023 року ухвалила Закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов розширення доступу до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів", отриманих внаслідок війни».

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