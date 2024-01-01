Новий формат: в Україні з'являться повістки з QR-кодом





Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для



Що змінюється:



QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок Резерв+ миттєво перевірити чинність документа. В застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:



чинність повістки;

дату та номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала документ;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.



Нагадаємо, що з 16 травня діє Постанова № 560, згідно з якою є такі види повісток:



повістка на уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з реєстру «Оберіг»;

повістка на проходження медкомісії, щоб отримати висновок, чи придатна людина для військової служби;

повістка про призов на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби. Її вручають після медичної комісії придатній до службі людині. Цю повістку ще називають «бойовою», «повісткою на відправку».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізаціїв коментарі для DOU. QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок Резерв+ миттєво перевірити чинність документа. В застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:чинність повістки;дату та номер документа;ТЦК, який видав повістку;ім’я особи, яка підписала документ;призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.Нагадаємо, що з 16 травня діє Постанова № 560, згідно з якою є такі види повісток:повістка на уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з реєстру «Оберіг»;повістка на проходження медкомісії, щоб отримати висновок, чи придатна людина для військової служби;повістка про призов на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби. Її вручають після медичної комісії придатній до службі людині. Цю повістку ще називають «бойовою», «повісткою на відправку».

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