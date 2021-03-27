Деякі луцькі вчителі отримають 10 000 гривень премії





Про це йдеться у відповідному розпорядженні Луцького міського голови, - пише



Департаменту освіти міської ради доручили забезпечити виплату премії «Успішний педагог» у розмірі 10 000 гривень кожному згідно із затвердженим списком.



Список переможців на отримання премії міської ради «Успішний педагог» має такий вигляд:



1. Андросюк Оксана Юріївна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 Луцької міської ради.

2. Бессараб Тетяна Ярославівна, вихователь групи з інклюзивною формою навчання комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 38 комбінованого типу Луцької міської ради».

3. Білінець Єва Степанівна, вчитель образотворчого мистецтва та інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради».

4. Бондар Ярослава Степанівна, керівник гуртка «Розробка мобільних застосунків» комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».

5. Городюк Любов Віталіївна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 23 Луцької міської ради».

6. Данелюк Наталія Володимирівна, вчитель фізичної культури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 1 Луцької міської ради».

7. Демчишин Марія Леонідівна, вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».

8. Дмитрук Раїса Миронівна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 Луцької міської ради».

9. Дучимінський Олег Григорович, тренер-викладач відділення стрільби з лука комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради».

10. Жигаревич Юлія Анатоліївна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 Луцької міської ради».

11. Леван Тетяна Петрівна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 31 Луцької міської ради».

12. Лесик Ольга Олександрівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 23 Луцької міської ради».

13. Лінник Жанна Валентинівна, керівник гуртка «Флористика і дизайн» комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради».

14. Мацюк Катерина Юріївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради».

15. Метелькова Ірина Володимирівна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 Луцької міської ради».

16. Мигас Тетяна Віталіївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради».

17. Михальчук Ліна Леонідівна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 Луцької міської ради».

18. Петров Петро Петрович, учитель фізичної культури комунального закладу загальної середньої освіти «Заборольський ліцей № 32 Луцької міської ради».

19. Поварчук Оксана Владиславівна, керівник музичний комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 Луцької міської ради».

20. Поліщук Наталія Вікторівна, вчитель іспанської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 18 Луцької міської ради».

21. Поліщук Роман Вікторович, вчитель фізики, директор комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради».

22. Римар Алла Миколаївна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 Луцької міської ради».

23. Савченко Світлана Володимирівна, вчитель математики, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 15 Луцької міської ради».

24. Савчук Інна Анатоліївна, вчитель англійської мови, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 17 Луцької міської ради».

25. Сахарук Наталія Олексіївна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 Луцької міської ради».

26. Семеняк Людмила Костянтинівна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 7 Луцької міської ради».

27. Сидун Людмила Петрівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 5 Луцької міської ради».

28. Сильман Іван Миколайович, тренер-викладач відділення грепплінгу комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради».

29. Синя Надія Антонівна, вчитель географії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».

30. Сироватка Руслана Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».

31. Стрільчук Галина Василівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».

32. Тарасюк Ірина Ярославівна, керівник музичний комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 комбінованого типу Луцької міської ради».

33. Угринович Тетяна Євгеніївна, учитель української мови та літератури, директор комунального закладу загальної середньої освіти «Одерадівський ліцей № 37 Луцької міської ради».

34. Ушакова Наталія Василівна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 25 Луцької міської ради».

35. Федоренко Жанна Миколаївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 10 Луцької міської ради».

36. Цейко Віктор Іванович, учитель фізики, директор комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 25 Луцької міської ради».

37. Чайка Леся Михайлівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».

38. Чижик Ірина Олексіївна, інструктор з фізичної культури комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 39 комбінованого типу Луцької міської ради».

39. Шевчук Ірина Михайлівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 20 Луцької міської ради».

40. Янюк Олена Сергіївна, керівник гуртка, балетмейстер народного художнього колективу сучасного танцю «Міраж» комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку затвердили список переможців на отримання премії міської ради «Успішний педагог». Вчителі, які увійшли до нього, отримають по 10 000 гривень.Про це йдеться у відповідному розпорядженні Луцького міського голови, - пише ІА "Конкурент" Департаменту освіти міської ради доручили забезпечити виплату премії «Успішний педагог» у розмірі 10 000 гривень кожному згідно із затвердженим списком.Список переможців на отримання премії міської ради «Успішний педагог» має такий вигляд:1. Андросюк Оксана Юріївна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 Луцької міської ради.2. Бессараб Тетяна Ярославівна, вихователь групи з інклюзивною формою навчання комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 38 комбінованого типу Луцької міської ради».3. Білінець Єва Степанівна, вчитель образотворчого мистецтва та інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради».4. Бондар Ярослава Степанівна, керівник гуртка «Розробка мобільних застосунків» комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».5. Городюк Любов Віталіївна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 23 Луцької міської ради».6. Данелюк Наталія Володимирівна, вчитель фізичної культури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 1 Луцької міської ради».7. Демчишин Марія Леонідівна, вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».8. Дмитрук Раїса Миронівна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 Луцької міської ради».9. Дучимінський Олег Григорович, тренер-викладач відділення стрільби з лука комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради».10. Жигаревич Юлія Анатоліївна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 Луцької міської ради».11. Леван Тетяна Петрівна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 31 Луцької міської ради».12. Лесик Ольга Олександрівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 23 Луцької міської ради».13. Лінник Жанна Валентинівна, керівник гуртка «Флористика і дизайн» комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради».14. Мацюк Катерина Юріївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради».15. Метелькова Ірина Володимирівна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 Луцької міської ради».16. Мигас Тетяна Віталіївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради».17. Михальчук Ліна Леонідівна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 Луцької міської ради».18. Петров Петро Петрович, учитель фізичної культури комунального закладу загальної середньої освіти «Заборольський ліцей № 32 Луцької міської ради».19. Поварчук Оксана Владиславівна, керівник музичний комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 Луцької міської ради».20. Поліщук Наталія Вікторівна, вчитель іспанської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 18 Луцької міської ради».21. Поліщук Роман Вікторович, вчитель фізики, директор комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради».22. Римар Алла Миколаївна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 Луцької міської ради».23. Савченко Світлана Володимирівна, вчитель математики, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 15 Луцької міської ради».24. Савчук Інна Анатоліївна, вчитель англійської мови, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 17 Луцької міської ради».25. Сахарук Наталія Олексіївна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 Луцької міської ради».26. Семеняк Людмила Костянтинівна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 7 Луцької міської ради».27. Сидун Людмила Петрівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 5 Луцької міської ради».28. Сильман Іван Миколайович, тренер-викладач відділення грепплінгу комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради».29. Синя Надія Антонівна, вчитель географії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».30. Сироватка Руслана Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».31. Стрільчук Галина Василівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».32. Тарасюк Ірина Ярославівна, керівник музичний комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 комбінованого типу Луцької міської ради».33. Угринович Тетяна Євгеніївна, учитель української мови та літератури, директор комунального закладу загальної середньої освіти «Одерадівський ліцей № 37 Луцької міської ради».34. Ушакова Наталія Василівна, вихователь комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 25 Луцької міської ради».35. Федоренко Жанна Миколаївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 10 Луцької міської ради».36. Цейко Віктор Іванович, учитель фізики, директор комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 25 Луцької міської ради».37. Чайка Леся Михайлівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».38. Чижик Ірина Олексіївна, інструктор з фізичної культури комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 39 комбінованого типу Луцької міської ради».39. Шевчук Ірина Михайлівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 20 Луцької міської ради».40. Янюк Олена Сергіївна, керівник гуртка, балетмейстер народного художнього колективу сучасного танцю «Міраж» комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради».

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