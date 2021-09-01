На Рівненщині чоловік убив сокирою матір. ФОТО

На Рівненщині чоловік убив сокирою власну матір. Правоохоронці затримали зловмисника.За скоєне тепер йому може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі, - повідомляють у поліції Рівненщини.Учора, першого жовтня, близько восьмої ранку на одній із вулиць села Ужинець місцевий житель виявив тіло своєї 68-річної сусідки із тілесними ушкодженнями. Він викликав медиків, які констатували смерть та повідомили поліцію.Поліцейські на місці події попередньо встановили, що між загиблою та її 43-річним сином вночі за місцем проживання відбулася сварка, яка переросла у бійку. В ході сутички чоловік схопив сокиру та наніс 2 удари матері по голові, один з яких виявився смертельним.У подальшому нападник витягнув тіло жінки на вулицю та повернувся в дім, де його виявили патрульні поліцейські, які прибули на виклик.Слідчі затримали чоловіка в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.За фактом умисного вбивства слідчі повідомили 43-річному мешканцю Дубенського району про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.Підозрюваний зізнається у скоєному та співпрацює зі слідством. Відомо, що раніше в поле зору правоохоронців він не потрапляв.Дубенський районний відділ поліції.