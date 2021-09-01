На Рівненщині чоловік убив сокирою матір. ФОТО

На Рівненщині чоловік убив сокирою матір. ФОТО
На Рівненщині чоловік убив сокирою власну матір. Правоохоронці затримали зловмисника.

За скоєне тепер йому може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі, - повідомляють у поліції Рівненщини.

Учора, першого жовтня, близько восьмої ранку на одній із вулиць села Ужинець місцевий житель виявив тіло своєї 68-річної сусідки із тілесними ушкодженнями. Він викликав медиків, які констатували смерть та повідомили поліцію.

Поліцейські на місці події попередньо встановили, що між загиблою та її 43-річним сином вночі за місцем проживання відбулася сварка, яка переросла у бійку. В ході сутички чоловік схопив сокиру та наніс 2 удари матері по голові, один з яких виявився смертельним.
На Рівненщині чоловік убив сокирою матір. ФОТО
На Рівненщині чоловік убив сокирою матір. ФОТО
На Рівненщині чоловік убив сокирою матір. ФОТО

У подальшому нападник витягнув тіло жінки на вулицю та повернувся в дім, де його виявили патрульні поліцейські, які прибули на виклик.

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства слідчі повідомили 43-річному мешканцю Дубенського району про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Підозрюваний зізнається у скоєному та співпрацює зі слідством. Відомо, що раніше в поле зору правоохоронців він не потрапляв.
Дубенський районний відділ поліції.
На Рівненщині чоловік убив сокирою матір. ФОТО
На Рівненщині чоловік убив сокирою матір. ФОТО
На Рівненщині чоловік убив сокирою матір. ФОТО

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Теги: Рівненщина, Україна, кримінал, вбивство
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