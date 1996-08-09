Після тривалого лікування від отриманих на війні травм поме воїн з Волині Олександр Бебес

Нещадна війна з російськими окупантами продовжує свої страшні жнива на українській землі. Відійшов у Вічність ще один воїн-захисник з Волині.Про непоправну втрату повідомили у Велимченській громаді.2 жовтня після тривалого лікування від травм отриманих при виконанні військового обовʼязку в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час відсічі та стримування збройної агресії російської федерації, в лікарні міста Ковель помер військовослужбовець 77 ОАеМБр Збройних сил України, житель села Велимче(09.08.1996-02.10.2024)."Непоправної втрати зазнала сім’я військовослужбовця, наша Велимченська громада та вся Україна. Олександр Бебес був Воїном по духу, люблячим сином, турботливим братом, надійним другом та побратимом. Супереч тяжкій військовій реальності зберіг доброту серця та залишив світлий спомин в памʼяті побратимів та всіх хто його знав", - про це йдеться у дописі на сторінці Велимченської громади.У спочилого воїна залишилися батьки Василь Миколайович та Тетяна Миколаївна, сестри Олена та Наталія, брати Василь та Андрій.Тіло Олександра Бебеса доставлять додому 3 жовтня, орієнтовно о 13:00 годині.Поховають Захисника в пʼятницю 4 жовтня 2024 року.