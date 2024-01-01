Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі у західній половині невеликий дощ, вдень на всій території помірний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі у західній половині невеликий дощ, вдень на всій території помірний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°.
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