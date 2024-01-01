Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 3 жовтня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.

Волинська область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі у західній половині невеликий дощ, вдень на всій території помірний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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