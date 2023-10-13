Новий підрозділ місцевої пожежної охорони відкрили на Волині

Новий підрозділ місцевої пожежної охорони відкрили на Волині
Сьогодні начальник ГУ ДСНС області Мирослав Дем'янчук взяв участь у відкритті чергового підрозділу місцевої пожежної охорони.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Нове пожежне депо постало у селі Карасин Прилісненської громади Камінь-Каширського району.

За сприяння ГУ ДСНС області для команди передано пожежний автомобіль, захисний одяг та пожежні каски для вогнеборців цього формування, за кошти громади збудовано пожежне депо з котельнею, придбано пожежну мотопомпу та інше пожежно-технічне обладнання.

В урочистих заходах взяли участь також голова Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, посадовці Головного управління та районного управління ДСНС області, представники органів місцевого самоврядування.
Новий підрозділ місцевої пожежної охорони відкрили на Волині

Головний рятувальник області подякував присутнім посадовцям органів місцевої влади за сприяння у важливому питанні надійного протипожежного захисту мешканців громади і зазначив, що створення нових підрозділів МПО є важливим заходам для оперативного реагування на пожежі та захист громадян від надзвичайних ситуацій в районі.
Новий підрозділ місцевої пожежної охорони відкрили на Волині

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Теги: Волинь, пожежна охорона
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