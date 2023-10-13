Новий підрозділ місцевої пожежної охорони відкрили на Волині
Сьогодні, 19:30
Сьогодні начальник ГУ ДСНС області Мирослав Дем'янчук взяв участь у відкритті чергового підрозділу місцевої пожежної охорони.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Нове пожежне депо постало у селі Карасин Прилісненської громади Камінь-Каширського району.
За сприяння ГУ ДСНС області для команди передано пожежний автомобіль, захисний одяг та пожежні каски для вогнеборців цього формування, за кошти громади збудовано пожежне депо з котельнею, придбано пожежну мотопомпу та інше пожежно-технічне обладнання.
В урочистих заходах взяли участь також голова Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, посадовці Головного управління та районного управління ДСНС області, представники органів місцевого самоврядування.
Головний рятувальник області подякував присутнім посадовцям органів місцевої влади за сприяння у важливому питанні надійного протипожежного захисту мешканців громади і зазначив, що створення нових підрозділів МПО є важливим заходам для оперативного реагування на пожежі та захист громадян від надзвичайних ситуацій в районі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Нове пожежне депо постало у селі Карасин Прилісненської громади Камінь-Каширського району.
За сприяння ГУ ДСНС області для команди передано пожежний автомобіль, захисний одяг та пожежні каски для вогнеборців цього формування, за кошти громади збудовано пожежне депо з котельнею, придбано пожежну мотопомпу та інше пожежно-технічне обладнання.
В урочистих заходах взяли участь також голова Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, посадовці Головного управління та районного управління ДСНС області, представники органів місцевого самоврядування.
Головний рятувальник області подякував присутнім посадовцям органів місцевої влади за сприяння у важливому питанні надійного протипожежного захисту мешканців громади і зазначив, що створення нових підрозділів МПО є важливим заходам для оперативного реагування на пожежі та захист громадян від надзвичайних ситуацій в районі.
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