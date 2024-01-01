На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Клімчук

Віктор Клімчук.



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"Знову скорботна звістка прилетіла у нашу громаду. З сумом, жалем та невимовним болем повідомляємо про загибель Захисника України. 28 вересня 2024 року загинув військовослужбовець, житель села Покащів, солдат ВІКТОР ЛЕОНТІЙОВИЧ КЛІМЧУК, 1973 р. н.



Герой загинув під час виконання службових обов’язків, внаслідок скиду боєприпаса з дрону противника біля населеного пункту Баранівка Покровського району Донецької області при здійсненні заходів із забезпечення оборони України.



Віктор мужньо став на захист безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.



Герой, який захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини. Ціною власного життя захищав наш мир і спокій. Низький уклін Віктору за його подвиг.



Висловлюємо щирі співчуття сестрі, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами.



Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин прощання та поховання повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Олицькій громаді."Знову скорботна звістка прилетіла у нашу громаду. З сумом, жалем та невимовним болем повідомляємо про загибель Захисника України. 28 вересня 2024 року загинув військовослужбовець, житель села Покащів, солдат ВІКТОР ЛЕОНТІЙОВИЧ КЛІМЧУК, 1973 р. н.Герой загинув під час виконання службових обов’язків, внаслідок скиду боєприпаса з дрону противника біля населеного пункту Баранівка Покровського району Донецької області при здійсненні заходів із забезпечення оборони України.Віктор мужньо став на захист безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.Герой, який захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини. Ціною власного життя захищав наш мир і спокій. Низький уклін Віктору за його подвиг.Висловлюємо щирі співчуття сестрі, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами.Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чин прощання та поховання повідомлять згодом.

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