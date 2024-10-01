Окупанти на Херсонщині оголосили призов чоловіків до російської армії





Про це повідомляє Суспільне Херсон, гауляйтер Сальдо, пише



Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в коментарі Суспільному повідомив, що наразі масової підготовки до призову на окупованих територіях не спостерігається, проте заяви окупаційної влади свідчать про плани використати місцеве населення для потреб російської армії.



Гауляйтер Сальдо заявив, що призовники проходитимуть строкову службу в частинах Південного військового округу.



Соболевський зауважив, що російські окупанти обіцяють не залучати молодь, яка піде на строкову службу, до участі у так званій "спеціальній воєнній операції".



"Як це буде реально, побачимо. Було зрозуміло, що рано чи пізно ворог нашим ресурсом людським скористається, щоб наші люди брали участь у цій війні", - йдеться в повідомленні.



За словами Соболевського, окупанти активно збирають інформацію про потенційних призовників через освітні заклади, соціальні реєстри та медичне страхування. "Вони збирають інформацію скрізь", – каже Соболевський.



Він також зауважив, що окупанти стимулюють людей робити доноси про нелояльність до російського режиму або підтримку ЗСУ, що може бути використано для виявлення громадян, які підпадають під призов.



Соболевський наголосив, що єдиним надійним способом уберегти себе від призову є виїзд з окупованих територій у країни ЄС або інші безпечні регіони, але не до Російської Федерації.



Напередодні лідер РФ Володимир Путін підписав указ про осінній призов у Росії з 1 жовтня по 31 грудня. Позаяк у його уявленні окуповані території є частиною РФ, примусовий "призов" здійснюватимуть і там.



Міністерство закордонних справ України висловило у зв’язку з цим рішенням рішучий протест, нагадавши, що Росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема Женевську конвенцією про захист цивільного населення під час війни.



У Європейському Союзі назвали порушенням міжнародного права здійснення "військового призову" до російської армії на тимчасово окупованих територіях України.



Розвідка Великої Британії вважає, що Росія й далі буде змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб відправляти їх на війну проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про призов громадян України з окупованих територій області на строкову службу в армію РФ, який розпочався 1 жовтня 2024 року і триватиме до кінця року.Про це повідомляє Суспільне Херсон, гауляйтер Сальдо, пише Українська правда Перший заступник голови Херсонської обласної радив коментарі Суспільному повідомив, що наразі масової підготовки до призову на окупованих територіях не спостерігається, проте заяви окупаційної влади свідчать про плани використати місцеве населення для потреб російської армії.Гауляйтер Сальдо заявив, що призовники проходитимуть строкову службу в частинах Південного військового округу.Соболевський зауважив, що російські окупанти обіцяють не залучати молодь, яка піде на строкову службу, до участі у так званій "спеціальній воєнній операції"."Як це буде реально, побачимо. Було зрозуміло, що рано чи пізно ворог нашим ресурсом людським скористається, щоб наші люди брали участь у цій війні", - йдеться в повідомленні.За словами Соболевського, окупанти активно збирають інформацію про потенційних призовників через освітні заклади, соціальні реєстри та медичне страхування. "Вони збирають інформацію скрізь", – каже Соболевський.Він також зауважив, що окупанти стимулюють людей робити доноси про нелояльність до російського режиму або підтримку ЗСУ, що може бути використано для виявлення громадян, які підпадають під призов.Соболевський наголосив, що єдиним надійним способом уберегти себе від призову є виїзд з окупованих територій у країни ЄС або інші безпечні регіони, але не до Російської Федерації.Напередодні лідер РФ Володимир Путін підписав указ про осінній призов у Росії з 1 жовтня по 31 грудня. Позаяк у його уявленні окуповані території є частиною РФ, примусовий "призов" здійснюватимуть і там.Міністерство закордонних справ України висловило у зв’язку з цим рішенням рішучий протест, нагадавши, що Росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема Женевську конвенцією про захист цивільного населення під час війни.У Європейському Союзі назвали порушенням міжнародного права здійснення "військового призову" до російської армії на тимчасово окупованих територіях України.Розвідка Великої Британії вважає, що Росія й далі буде змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб відправляти їх на війну проти України.

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