У Луцьку на Відродження авто збило велосипедистку





Про це пишуть



Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на велосипедистку. Відомо, що жінка отримав тілесні ушкодження. Її швидкою доправили у медичний заклад.



На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.



У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що у аварії травмувалася жінка. Постраждала отримала перелом гомілки. Жінку госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 жовтня близько 13:00 на проспекті Відродження у Луцьку.Про це пишуть Волинські новини Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на велосипедистку. Відомо, що жінка отримав тілесні ушкодження. Її швидкою доправили у медичний заклад.На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що у аварії травмувалася жінка. Постраждала отримала перелом гомілки. Жінку госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

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