У Луцьку на Відродження авто збило велосипедистку
Сьогодні, 16:01
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 жовтня близько 13:00 на проспекті Відродження у Луцьку.
Про це пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на велосипедистку. Відомо, що жінка отримав тілесні ушкодження. Її швидкою доправили у медичний заклад.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.
У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що у аварії травмувалася жінка. Постраждала отримала перелом гомілки. Жінку госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.
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Про це пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на велосипедистку. Відомо, що жінка отримав тілесні ушкодження. Її швидкою доправили у медичний заклад.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.
У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що у аварії травмувалася жінка. Постраждала отримала перелом гомілки. Жінку госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.
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