У Луцьку на Відродження авто збило велосипедистку

У Луцьку на Відродження авто збило велосипедистку
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 жовтня близько 13:00 на проспекті Відродження у Луцьку.

Про це пишуть Волинські новини.

Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на велосипедистку. Відомо, що жінка отримав тілесні ушкодження. Її швидкою доправили у медичний заклад.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що у аварії травмувалася жінка. Постраждала отримала перелом гомілки. Жінку госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, велосипедистка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти на Херсонщині оголосили призов чоловіків до російської армії
Сьогодні, 17:17
На Волині судитимуть злочинну групу, учасники якої наживались на ремонті військових об’єктів
Сьогодні, 16:34
У Луцьку на Відродження авто збило велосипедистку
Сьогодні, 16:01
Естонія розглядає відправлення своїх військових на захід України, — міністр оборони
Сьогодні, 15:51
Від важкої хвороби помер Герой з Волині Володимир Назаревич
Сьогодні, 15:11
Схожі новини
У центрі Луцька автобус збив велосипедистку. ВІДЕО У центрі Луцька автобус збив велосипедистку. ВІДЕО
26 січень, 2022, 15:04
У центрі Луцька зіткнулись 4 автівки, рух ускладнений. ФОТО У центрі Луцька зіткнулись 4 автівки, рух ускладнений. ФОТО
30 вересень, 20:28
У Луцьку – ДТП з постраждалими У Луцьку – ДТП з постраждалими
29 вересень, 18:02
У Луцьку сталася вечірня ДТП біля ринку. ВІДЕО У Луцьку сталася вечірня ДТП біля ринку. ВІДЕО
29 вересень, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти на Херсонщині оголосили призов чоловіків до російської армії
Сьогодні, 17:17
 0
На Волині судитимуть злочинну групу, учасники якої наживались на ремонті військових об’єктів
Сьогодні, 16:34
 0
У Луцьку на Відродження авто збило велосипедистку
Сьогодні, 16:01
 0
Естонія розглядає відправлення своїх військових на захід України, — міністр оборони
Сьогодні, 15:51
 0
Від важкої хвороби помер Герой з Волині Володимир Назаревич
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8