Від важкої хвороби помер Герой з Волині Володимир Назаревич
Сьогодні, 15:11
Помер від важкої хвороби Герой з Волині Володимир Назаревич.
Про це повідомили у Сошичненській громаді.
"Війна ні для кого не минає безслідно. Вчора відійшов у засвіти, борячись із важкою хворобою, військовослужбовець із села Нуйно Назаревич Володимир Григорович 1965 року народження.
На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.
Щирі співчуття мамі, дружині, дітям, рідним та близьким.
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Сошичненській громаді.
"Війна ні для кого не минає безслідно. Вчора відійшов у засвіти, борячись із важкою хворобою, військовослужбовець із села Нуйно Назаревич Володимир Григорович 1965 року народження.
На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.
Щирі співчуття мамі, дружині, дітям, рідним та близьким.
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
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