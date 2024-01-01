Від важкої хвороби помер Герой з Волині Володимир Назаревич

Від важкої хвороби помер Герой з Волині Володимир Назаревич
Помер від важкої хвороби Герой з Волині Володимир Назаревич.

Про це повідомили у Сошичненській громаді.

"Війна ні для кого не минає безслідно. Вчора відійшов у засвіти, борячись із важкою хворобою, військовослужбовець із села Нуйно Назаревич Володимир Григорович 1965 року народження.

На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.

Щирі співчуття мамі, дружині, дітям, рідним та близьким.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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