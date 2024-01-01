Естонія розглядає відправлення своїх військових на захід України, — міністр оборони





Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в коментарі «Польському радіо», пише



За його словами, солдати виконували б небойові завдання. Однак поки країна не ухвалила конкретного рішення. Певкур пояснив, що передусім Естонія мала б гарантувати безпеку своїх інструкторів.



«Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян», — додав він.



Естонський міністр оборони додав, що для ухвалення рішення про введення військ в Україну країни-члени НАТО мають дійти консенсусу. Тому зараз Естонія продовжує навчання в Польщі та Великій Британії, водночас Певкур сказав: «Подивимось, як розвиватиметься ця тема».



Міністр наголосив, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну.



Ще у травні Міністр оборони Естонії Ханно Певкур спростував, що його країна розглядала можливість відправлення своїх військ на захід України. Тоді він стверджував, що ця ідея не знайшла підтримки ані в Естонії, ані в Європейському Союзі.



Західні війська в Україні



Макрон у лютому на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання.



Попри це, низка інших країн-членів НАТО вже виступила із заявами, що вони не розглядають відправлення своїх військ в Україну. Про це сказали в Білому домі США, а також у Німеччині, Великій Британії, Канаді, Іспанії, Чехії, Польщі тощо.



27 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорював з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню ініціативу Парижа з відправлення в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.



Він повідомив, що уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри й ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.



Однак пізніше Міністерство оборони Франції не підтвердило інформацію Сирського, уточнивши, що це питання ще опрацьовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Естонії обговорював можливість відправлення своїх військових на захід України, хоча раніше країна заперечувала, що таке може статися.Про це повідомив міністр оборони Естоніїв коментарі «Польському радіо», пише Громадське За його словами, солдати виконували б небойові завдання. Однак поки країна не ухвалила конкретного рішення. Певкур пояснив, що передусім Естонія мала б гарантувати безпеку своїх інструкторів.«Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян», — додав він.Естонський міністр оборони додав, що для ухвалення рішення про введення військ в Україну країни-члени НАТО мають дійти консенсусу. Тому зараз Естонія продовжує навчання в Польщі та Великій Британії, водночас Певкур сказав: «Подивимось, як розвиватиметься ця тема».Міністр наголосив, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну.Ще у травні Міністр оборони Естонії Ханно Певкур спростував, що його країна розглядала можливість відправлення своїх військ на захід України. Тоді він стверджував, що ця ідея не знайшла підтримки ані в Естонії, ані в Європейському Союзі.Макрон у лютому на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання.Попри це, низка інших країн-членів НАТО вже виступила із заявами, що вони не розглядають відправлення своїх військ в Україну. Про це сказали в Білому домі США, а також у Німеччині, Великій Британії, Канаді, Іспанії, Чехії, Польщі тощо.27 травня головнокомандувач ЗСУобговорював з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню ініціативу Парижа з відправлення в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.Він повідомив, що уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри й ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.Однак пізніше Міністерство оборони Франції не підтвердило інформацію Сирського, уточнивши, що це питання ще опрацьовують.

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