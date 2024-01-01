У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв
Сьогодні, 14:48
Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з членами сімей захисників України, які загинули на полю бою. Разом із т.в.о начальника Луцького ОМТЦК та СП Русланом Телюхом він вручив державні нагороди рідним Героїв, полеглих під час виконання бойових завдань на фронті.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі медаллю “Захиснику Вітчизни” нагороджено молодшого сержанта Герштанського Олександра Олександровича (посмертно).
Нагороду отримала дружина – Олена Іванівна.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі медаллю “За військову службу Україні ” нагороджено солдата Хрищука Олега Юхимовича (посмертно).
Медаль отримав син – Дмитро.
Вручаючи нагороди, міський голова висловив рідним Героїв слова співчуття та щиру подяку за підтримку їхніх чоловіків, адже, у тому числі, завдяки їхньому подвигу Луцька громада має можливість жити відносно мирним життя.
“На жаль, ціна цього відносно мирного життя дуже висока – це життя ваших рідних. Переконаний, що імена ваших чоловіків будуть вписані в історію нашого міста, а ці нагороди служитимуть для вас нагадуванням про їхній подвиг та любов до Батьківщини”, – сказав Ігор Поліщук.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі медаллю “Захиснику Вітчизни” нагороджено молодшого сержанта Герштанського Олександра Олександровича (посмертно).
Нагороду отримала дружина – Олена Іванівна.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі медаллю “За військову службу Україні ” нагороджено солдата Хрищука Олега Юхимовича (посмертно).
Медаль отримав син – Дмитро.
Вручаючи нагороди, міський голова висловив рідним Героїв слова співчуття та щиру подяку за підтримку їхніх чоловіків, адже, у тому числі, завдяки їхньому подвигу Луцька громада має можливість жити відносно мирним життя.
“На жаль, ціна цього відносно мирного життя дуже висока – це життя ваших рідних. Переконаний, що імена ваших чоловіків будуть вписані в історію нашого міста, а ці нагороди служитимуть для вас нагадуванням про їхній подвиг та любов до Батьківщини”, – сказав Ігор Поліщук.
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