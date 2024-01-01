Завтра на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Олександром Кириловим

Завтра на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Олександром Кириловим
Завтра, 3 жовтня, Володимирська громада проведе в останню дорогу загиблого на Донеччині 21-річного Героя Олександра Кирилова.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"О 10.45 скорботний кортеж вирушить від моргу вулицями Шпитальною, Ковельською до будинку № 25 на вулиці Миколаївській, де проживав полеглий воїн. Там об 11.00 відбудеться обряд відспівування.

Опісля, приблизно об 11.15, траурна процесія прослідує вулицею Миколаївською (поблизу магазину «Райдуга»), через перехрестя, на вулицю Драгоманова, де об 11.30 у церкві Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії розпочнеться чин похорону.

Прошу у цей час провести нашого захисника коридором шани по вказаному маршруту.

Поховають Олександра Кирилова на кладовищі села Новосілки.

Висловлюю щирі співчуття родині, друзям та побратимам", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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