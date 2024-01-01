На Волині горів будинок: з пожежі врятували чоловіка та жінку

2 жовтня о 10:22 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Грушевського в селищі Стара Вижівка Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.️На місце події направлено два відділення 16-ї ДПРЧ селища Стара Вижівка.До місця події легковим службовим автомобілем вирушив також і головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ковельське районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області майор служби цивільного захисту, який цього дня чергував у підрозділі.Ще до прибуття пожежних розрахунків він довідався, що в оселі перебуває подружжя літніх людей. Тож Роман Семенюк дістався у помешкання й через вікно із задимленого приміщення передав рятувальникам, які за кілька хвилин після нього прибули до місця події, спочатку чоловіка 1949 року народження, а тоді його дружину 1951 р.н., яка не могла самотужки пересуватися.Потерпілим надавали допомогу медики.На місці події працювала ланка газодимозахисної служби. Об 11:35 займання ліквідували.Причину пожежі з'ясовують.