На Волині горів будинок: з пожежі врятували чоловіка та жінку

На Волині горів будинок: з пожежі врятували чоловіка та жінку
2 жовтня о 10:22 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Грушевського в селищі Стара Вижівка Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

️На місце події направлено два відділення 16-ї ДПРЧ селища Стара Вижівка.

До місця події легковим службовим автомобілем вирушив також і головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ковельське районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області майор служби цивільного захисту Роман Семенюк, який цього дня чергував у підрозділі.

Ще до прибуття пожежних розрахунків він довідався, що в оселі перебуває подружжя літніх людей. Тож Роман Семенюк дістався у помешкання й через вікно із задимленого приміщення передав рятувальникам, які за кілька хвилин після нього прибули до місця події, спочатку чоловіка 1949 року народження, а тоді його дружину 1951 р.н., яка не могла самотужки пересуватися.

Потерпілим надавали допомогу медики.

На місці події працювала ланка газодимозахисної служби. Об 11:35 займання ліквідували.
На Волині горів будинок: з пожежі врятували чоловіка та жінку

Причину пожежі з'ясовують.
На Волині горів будинок: з пожежі врятували чоловіка та жінку
На Волині горів будинок: з пожежі врятували чоловіка та жінку

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Теги: Волинь, пожежа, медики
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