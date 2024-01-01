Українські підрозділи вивели з Вугледару, — ОСУВ «Хортиця»
Сьогодні, 13:09
Українське військове командування надало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з міста Вугледар у Волноваському районі Донецької області.
Про це офіційно повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», пише Громадське.
Рішення ухвалили для збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій.
«Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста», — повідомили в ОСУВ.
Нагадаємо, ще ввечері 1 жовтня співрозмовники hromadske у 72 окремій механізованій бригаді, яка обороняла Вугледра, повідомили, що росіяни захопили місто.
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Про це офіційно повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», пише Громадське.
Рішення ухвалили для збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій.
«Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста», — повідомили в ОСУВ.
Нагадаємо, ще ввечері 1 жовтня співрозмовники hromadske у 72 окремій механізованій бригаді, яка обороняла Вугледра, повідомили, що росіяни захопили місто.
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