Українські підрозділи вивели з Вугледару, — ОСУВ «Хортиця»

Українські підрозділи вивели з Вугледару, — ОСУВ «Хортиця»
Українське військове командування надало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з міста Вугледар у Волноваському районі Донецької області.

Про це офіційно повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», пише Громадське.

Рішення ухвалили для збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій.

«Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста», — повідомили в ОСУВ.

Нагадаємо, ще ввечері 1 жовтня співрозмовники hromadske у 72 окремій механізованій бригаді, яка обороняла Вугледра, повідомили, що росіяни захопили місто.

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Теги: Росія, Україна, війна
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