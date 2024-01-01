Громада знову у скорботі: у Луцьку попрощалися з Героєм Іваном Герасимчуком
Сьогодні, 14:12
У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Івана Миколайовича Герасимчука (09.09.1998 року народження), який загинув 29 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на Курському напрямку російської федерації.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 2 жовтня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук.
У скорботній проповіді священник наголосив: «Герої не вмирають, адже вічно житимуть у нашій пам’яті, а ми, в свою чергу, повинні не забувати про їхній безсмертний подвиг».
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у селі Полонка на місцевому кладовищі.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 2 жовтня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук.
У скорботній проповіді священник наголосив: «Герої не вмирають, адже вічно житимуть у нашій пам’яті, а ми, в свою чергу, повинні не забувати про їхній безсмертний подвиг».
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у селі Полонка на місцевому кладовищі.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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