Громада знову у скорботі: у Луцьку попрощалися з Героєм Іваном Герасимчуком

Громада знову у скорботі: у Луцьку попрощалися з Героєм Іваном Герасимчуком
У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Івана Миколайовича Герасимчука (09.09.1998 року народження), який загинув 29 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на Курському напрямку російської федерації.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 2 жовтня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук.

У скорботній проповіді священник наголосив: «Герої не вмирають, адже вічно житимуть у нашій пам’яті, а ми, в свою чергу, повинні не забувати про їхній безсмертний подвиг».
Громада знову у скорботі: у Луцьку попрощалися з Героєм Іваном Герасимчуком

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Героя у селі Полонка на місцевому кладовищі.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Громада знову у скорботі: у Луцьку попрощалися з Героєм Іваном Герасимчуком
Громада знову у скорботі: у Луцьку попрощалися з Героєм Іваном Герасимчуком
Громада знову у скорботі: у Луцьку попрощалися з Героєм Іваном Герасимчуком
Громада знову у скорботі: у Луцьку попрощалися з Героєм Іваном Герасимчуком
Громада знову у скорботі: у Луцьку попрощалися з Героєм Іваном Герасимчуком






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від важкої хвороби помер Герой з Волині Володимир Назаревич
Сьогодні, 15:11
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв
Сьогодні, 14:48
Громада знову у скорботі: у Луцьку попрощалися з Героєм Іваном Герасимчуком
Сьогодні, 14:12
Завтра на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Олександром Кириловим
Сьогодні, 13:40
Українські підрозділи вивели з Вугледару, — ОСУВ «Хортиця»
Сьогодні, 13:09
Схожі новини
Від важкої хвороби помер Герой з Волині Володимир Назаревич Від важкої хвороби помер Герой з Волині Володимир Назаревич
Сьогодні, 15:11
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв
Сьогодні, 14:48
Завтра на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Олександром Кириловим Завтра на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Олександром Кириловим
Сьогодні, 13:40
Загинув на Курському напрямку: завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Іваном Герасимчуком Загинув на Курському напрямку: завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Іваном Герасимчуком
01 жовтень, 19:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від важкої хвороби помер Герой з Волині Володимир Назаревич
Сьогодні, 15:11
 0
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв
Сьогодні, 14:48
 0
Громада знову у скорботі: у Луцьку попрощалися з Героєм Іваном Герасимчуком
Сьогодні, 14:12
 0
Завтра на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Олександром Кириловим
Сьогодні, 13:40
 0
Українські підрозділи вивели з Вугледару, — ОСУВ «Хортиця»
Сьогодні, 13:09
 0
Медіа
відео
1/8