Громада знову у скорботі: у Луцьку попрощалися з Героєм Іваном Герасимчуком

У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця(09.09.1998 року народження), який загинув 29 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на Курському напрямку російської федерації.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 2 жовтня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук.У скорботній проповіді священник наголосив: «Герої не вмирають, адже вічно житимуть у нашій пам’яті, а ми, в свою чергу, повинні не забувати про їхній безсмертний подвиг».Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали Героя у селі Полонка на місцевому кладовищі.