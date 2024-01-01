На Волині 37-річна мотоциклістка зіткнулася з автомобілем





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 1 жовтня, на вулиці Відродження.



37-річна місцева жителька, керуючи мотоциклом Viper, попередньо, не надала переваги у русі автомобілю Volkswagen Golf, що спричинило зіткнення транспортних засобів.



За кермом легковика перебував 20-річний житель Ковельського району.



Внаслідок ДТП мотоциклістка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



Обидва водії тверезі.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі внаслідок ДТП постраждала мотоциклістка, поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 1 жовтня, на вулиці Відродження.37-річна місцева жителька, керуючи мотоциклом Viper, попередньо, не надала переваги у русі автомобілю Volkswagen Golf, що спричинило зіткнення транспортних засобів.За кермом легковика перебував 20-річний житель Ковельського району.Внаслідок ДТП мотоциклістка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.Обидва водії тверезі.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

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