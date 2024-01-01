На Волині 37-річна мотоциклістка зіткнулася з автомобілем

На Волині 37-річна мотоциклістка зіткнулася з автомобілем
У Ковелі внаслідок ДТП постраждала мотоциклістка, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 1 жовтня, на вулиці Відродження.

37-річна місцева жителька, керуючи мотоциклом Viper, попередньо, не надала переваги у русі автомобілю Volkswagen Golf, що спричинило зіткнення транспортних засобів.

За кермом легковика перебував 20-річний житель Ковельського району.
На Волині 37-річна мотоциклістка зіткнулася з автомобілем

Внаслідок ДТП мотоциклістка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Обидва водії тверезі.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

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Теги: Ковель, ДТП, мотоциклістка
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