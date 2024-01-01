За два роки існування програми єОселя волиняни оформили 561 кредит





Про це повідомили у Волинській військовій облдержадміністрації, пише



Програма доступної іпотеки "єОселя" – одна зі складових політики Зроблено в Україні і реалізується спільно Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації України та ПрАТ Укрфінжитло.



За два роки існування урядової ініціативи її послугами скористалися 13 тисяч українських родин. Сума виданих кредитів – понад 21 млрд гривень.



До слова, із 13 тисяч родин, які тепер мають власне житло, більш ніж половина із них – родини військовослужбовців та правоохоронців.



Водночас найчастіше кредити оформляли жителі міста Київ (2530), Київської (3585), Львівської (781), Одеської (635), Вінницької (612) та Рівненської (571) областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За два роки існування програми єОселя волиняни оформили 561 кредит. Державна програма іпотечного кредитування стартувала у жовтні 2022 року.Про це повідомили у Волинській військовій облдержадміністрації, пише Суспільне . Зокрема, волиняни отримали 561 кредит на суму 785 млн грн від банків-партнерів, які видали іпотеки під 3 % або 7 % річних.Програма доступної іпотеки "єОселя" – одна зі складових політики Зроблено в Україні і реалізується спільно Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації України та ПрАТ Укрфінжитло.За два роки існування урядової ініціативи її послугами скористалися 13 тисяч українських родин. Сума виданих кредитів – понад 21 млрд гривень.До слова, із 13 тисяч родин, які тепер мають власне житло, більш ніж половина із них – родини військовослужбовців та правоохоронців.Водночас найчастіше кредити оформляли жителі міста Київ (2530), Київської (3585), Львівської (781), Одеської (635), Вінницької (612) та Рівненської (571) областей.

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