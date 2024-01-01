Осіння відпустка на морі з онлайн турагенцією ANEX Tour. Реклама





Єгипетські пригоди

Пізня осінь у Єгипті – ідеальний сезон для пляжного відпочинку, морських прогулянок, снорклінгу. Температура у Червоному морі у жовтні-листопаді +25-26°С, температура повітря вдень рідко перевищує +28°С. На ринках прилавки завалені стиглими королівськими манго, спеціями та фініками нового врожаю. При покупці пакетного туру в ціну входить прямий переліт чартерним рейсом з багажем, трансфер до готелю та назад, проживання в готелях все включено з власними пляжами.



Покупцям турів до Єгипту на сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур пропонують заздалегідь вибрати екскурсійну програму для відпочинку на морському курорті.



Топові екскурсії Єгипту восени 2024 року для клієнтів онлайн турагенції АНЕКС Тур:



один день у Каїрі з оглядом пірамід Гізи та фотосесією на тлі Цитаделі;

легендарні пам'ятки Луксора: колос Мемнона, храм Хатшепсут, Долина Цариць, колони та пілони Карнаку та Луксору;

морські прогулянки на батискафі або катамарані з рибалкою, дайвінгом та снорклінгом;

сафарі в пустелі, катання на спайдер карах та квадроциклах;

зустріч світанку на горі Сінай зі сніданком у монастирі Святої Катерини.

Гарячі тури до Єгипту на сайті онлайн-турагенції АНЕКС Тур – можливість відпочити восени 2024 року у найкращих готелях Ель Гуни, Сафаги, Сахл-Хашиш, Хургади та Шарм-ель Шейху зі знижками від 5-10%.



Середземноморський вояж

Осінь на курортах Середземномор'я має особливий шарм: чудова погода та висококласний сервіс без туристичної штовханини. Досвідченим туристом варто звернути увагу на програму онлайн-турагенції АНЕКС Тур «тільки проживання». За умовами програми туристи самостійно добираються літаком або особистим авто до курортів Болгарії, Туреччини, Хорватії, Чорногорії, Греції, Іспанії.



У каталозі онлайн турагенції АНЕКС Тур клієнти бронюють номери в рейтингових готелях на топових морських курортах без ризику фішингу: за безпеку міжнародної оплати відповідає туроператор. Цієї осені туристи мають чудову можливість самостійно розробити програму осінньої відпустки в Анталії, Сіді, Спліті, Герцег-Нові, Варні, Несебрі, Барселоні.



Футуристичні Емірати

Друга половина осені в Дубаї, Шарджі, Абу-Дабі та Фуджейрі - початок високого сезону: немає задушливої спеки, можна сміливо відпочивати на пляжах, температура води в морі +26°С.



Туристичні магніти ОАЕ осіннього сезону 2024 року:



відкрито нову пристань для яхт Nakheel Marinas Dubai Islands;

після літньої перерви починає працювати Dubai Miracle Garden;

грандіозний ТРЦ Cityland Mall з садом, 350 магазинами та мініверсією Саду Чудес;

30 атракціонів парку розваг GLITCH, тематичні зони сімейного парку AVA, космічні розваги ігроленду Neon Galaxy;

250 нільських крокодилів у басейнах з водоспадами та оглядовими майданчиками Dubai Crocodile Park.

Вибрати готель на першій лінії, з концепцією все включено, дитячим клубом чи десятками басейнів та СПА допоможе пошукова система сайту онлайн турагенції ANEX Tour. Для найвимогливіших клієнтів фахівці компанії складають персональні списки осінніх турів на морські курорти з урахуванням бюджету відпустки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Продовжити літні враження насправді просто. Достатньо вибрати популярний морський курорт та купити онлайн путівки на сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур . Розповідаємо про найкращі напрямки відпочинку на морі восени 2024 року.Пізня осінь у Єгипті – ідеальний сезон для пляжного відпочинку, морських прогулянок, снорклінгу. Температура у Червоному морі у жовтні-листопаді +25-26°С, температура повітря вдень рідко перевищує +28°С. На ринках прилавки завалені стиглими королівськими манго, спеціями та фініками нового врожаю. При покупці пакетного туру в ціну входить прямий переліт чартерним рейсом з багажем, трансфер до готелю та назад, проживання в готелях все включено з власними пляжами.Покупцям турів до Єгипту на сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур пропонують заздалегідь вибрати екскурсійну програму для відпочинку на морському курорті.Топові екскурсії Єгипту восени 2024 року для клієнтів онлайн турагенції АНЕКС Тур:Гарячі тури до Єгипту на сайті онлайн-турагенції АНЕКС Тур – можливість відпочити восени 2024 року у найкращих готелях Ель Гуни, Сафаги, Сахл-Хашиш, Хургади та Шарм-ель Шейху зі знижками від 5-10%.Осінь на курортах Середземномор'я має особливий шарм: чудова погода та висококласний сервіс без туристичної штовханини. Досвідченим туристом варто звернути увагу на програму онлайн-турагенції АНЕКС Тур «тільки проживання». За умовами програми туристи самостійно добираються літаком або особистим авто до курортів Болгарії, Туреччини, Хорватії, Чорногорії, Греції, Іспанії.У каталозі онлайн турагенції АНЕКС Тур клієнти бронюють номери в рейтингових готелях на топових морських курортах без ризику фішингу: за безпеку міжнародної оплати відповідає туроператор. Цієї осені туристи мають чудову можливість самостійно розробити програму осінньої відпустки в Анталії, Сіді, Спліті, Герцег-Нові, Варні, Несебрі, Барселоні.Друга половина осені в Дубаї, Шарджі, Абу-Дабі та Фуджейрі - початок високого сезону: немає задушливої спеки, можна сміливо відпочивати на пляжах, температура води в морі +26°С.Туристичні магніти ОАЕ осіннього сезону 2024 року:Вибрати готель на першій лінії, з концепцією все включено, дитячим клубом чи десятками басейнів та СПА допоможе пошукова система сайту онлайн турагенції ANEX Tour. Для найвимогливіших клієнтів фахівці компанії складають персональні списки осінніх турів на морські курорти з урахуванням бюджету відпустки.

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