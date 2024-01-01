У Луцьку горів автобус
Сьогодні, 11:10
Цієї ночі рятувальники Волині ліквідували 3 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Опівночі в с. Бахів Ковельськогорайону трапилось загорання житлового будинку. На місце пожежі прибули рятувальники 4-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Ковель.
О 00:48 загорання ліквідували. Причина пожежі: коротке замикання електромережі.
О 00:56 надійшло повідомлення про загорання закинутого житлового будинку в с.Осівці Камінь-Каширського району.
На місце події прибули рятувальники 8 ДПРЧ м.
Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди с. Черче,
які о 02:45 ліквідували загорання. Причина пожежі встановлюються.
О 04:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу автобуса в м. Луцьку на вул. Заводській. На місце події прибули рятувальники 1 ДПРЧ, які о 04:24 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.
Від вогню врятували сусідні транспортні засоби.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Опівночі в с. Бахів Ковельськогорайону трапилось загорання житлового будинку. На місце пожежі прибули рятувальники 4-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Ковель.
О 00:48 загорання ліквідували. Причина пожежі: коротке замикання електромережі.
О 00:56 надійшло повідомлення про загорання закинутого житлового будинку в с.Осівці Камінь-Каширського району.
На місце події прибули рятувальники 8 ДПРЧ м.
Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди с. Черче,
які о 02:45 ліквідували загорання. Причина пожежі встановлюються.
О 04:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу автобуса в м. Луцьку на вул. Заводській. На місце події прибули рятувальники 1 ДПРЧ, які о 04:24 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.
Від вогню врятували сусідні транспортні засоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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