У Луцьку горів автобус





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Опівночі в с. Бахів Ковельськогорайону трапилось загорання житлового будинку. На місце пожежі прибули рятувальники 4-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Ковель.



О 00:48 загорання ліквідували. Причина пожежі: коротке замикання електромережі.



О 00:56 надійшло повідомлення про загорання закинутого житлового будинку в с.Осівці Камінь-Каширського району.



На місце події прибули рятувальники 8 ДПРЧ м.



Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди с. Черче,

які о 02:45 ліквідували загорання. Причина пожежі встановлюються.



О 04:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу автобуса в м. Луцьку на вул. Заводській. На місце події прибули рятувальники 1 ДПРЧ, які о 04:24 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.



Від вогню врятували сусідні транспортні засоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі рятувальники Волині ліквідували 3 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Опівночі в с. Бахів Ковельськогорайону трапилось загорання житлового будинку. На місце пожежі прибули рятувальники 4-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Ковель.О 00:48 загорання ліквідували. Причина пожежі: коротке замикання електромережі.О 00:56 надійшло повідомлення про загорання закинутого житлового будинку в с.Осівці Камінь-Каширського району.На місце події прибули рятувальники 8 ДПРЧ м.Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди с. Черче,які о 02:45 ліквідували загорання. Причина пожежі встановлюються.О 04:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу автобуса в м. Луцьку на вул. Заводській. На місце події прибули рятувальники 1 ДПРЧ, які о 04:24 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи.Від вогню врятували сусідні транспортні засоби.

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