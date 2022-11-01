Лучани просять встановити світлофор на перехресті вулиць Кримського і Чорновола





В коментарі



Місцеві мешканці просять владу встановити світлофор



Ініціатор створення петиції Віталій Смусь розповів Суспільному, що пішохідний перехід без світлофора у цьому місці — небезпечний.



"У нас багато місць, куди поспішають діти зранку — це центр позашкільної освіти, льодова арена, поліклініка. З іншого боку є ліцей №, ДЗО №40. Коли підвозив свою дитину на футбол, то побачив, що хлопчики, які спішать на тренування, порушують правила дорожнього руху і не завжди водії зупиняються", — говорить автор петиції.



На думку лучанки Жанни, вулиця В’ячеслава Чорновола досить завантажена транспортом, оскільки сполучає проспект Соборності та вулицю Карпенка-Карого.



"Маю двох діток, — говорить жінка. — Коли на роботі, мушу пускати дитину саму і бачу, що не дуже безпечний цей перехід. Часто машини можуть не зупинятися, не пропускати дітей. Від вулиці Карпенка-Карого часто водії набирають швидкість і можуть вчасно не зреагувати. Тільки за це літо було кілька аварій саме на цьому перехресті".



Що кажуть в міськраді



Директор департаменту житлово-комунального господарства міськради Микола Осіюк розповів Суспільному, що з петицією поки не ознайомився. З його слів, доцільність встановлення світлофора розглянуть на комісії, до якої входять представники поліції та відділу архітектури. Вони визначать, чи не призведе встановлення світлофора до заторів.



"Щодо облаштування світлофорів, на жаль, ми обмежені в коштах і я не знаю чи вони будуть найближчим часом влаштовуватися. Зараз роблять два світлофорних об'єкти, які були заплановані до початку повномасштабної війни, це на вулиці Володимирській і на вулиці Окружній", — каже Осіюк.



Станом на 2 жовтня петицію про регулювання руху на перехресті вулиць Агатангела Кримського та В’ячеслава Чорновола підтримали майже 200 людей. Для розгляду необхідно 300 підписів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці 55-го мікрорайону Луцька створили петицію, аби врегулювати дорожній рух на перехресті вулиць Агатангела Кримського та В’ячеслава Чорновола.В коментарі Суспільному речниця патрульної поліції області Єлена Гасюк розповіла, що за 9 місяців 2024 року на цьому перехресті сталося 3 аварії.Ініціатор створення петиціїрозповів Суспільному, що пішохідний перехід без світлофора у цьому місці — небезпечний."У нас багато місць, куди поспішають діти зранку — це центр позашкільної освіти, льодова арена, поліклініка. З іншого боку є ліцей №, ДЗО №40. Коли підвозив свою дитину на футбол, то побачив, що хлопчики, які спішать на тренування, порушують правила дорожнього руху і не завжди водії зупиняються", — говорить автор петиції.На думку лучанки Жанни, вулиця В’ячеслава Чорновола досить завантажена транспортом, оскільки сполучає проспект Соборності та вулицю Карпенка-Карого."Маю двох діток, — говорить жінка. — Коли на роботі, мушу пускати дитину саму і бачу, що не дуже безпечний цей перехід. Часто машини можуть не зупинятися, не пропускати дітей. Від вулиці Карпенка-Карого часто водії набирають швидкість і можуть вчасно не зреагувати. Тільки за це літо було кілька аварій саме на цьому перехресті".Директор департаменту житлово-комунального господарства міськради Микола Осіюк розповів Суспільному, що з петицією поки не ознайомився. З його слів, доцільність встановлення світлофора розглянуть на комісії, до якої входять представники поліції та відділу архітектури. Вони визначать, чи не призведе встановлення світлофора до заторів."Щодо облаштування світлофорів, на жаль, ми обмежені в коштах і я не знаю чи вони будуть найближчим часом влаштовуватися. Зараз роблять два світлофорних об'єкти, які були заплановані до початку повномасштабної війни, це на вулиці Володимирській і на вулиці Окружній", — каже Осіюк.Станом на 2 жовтня петицію про регулювання руху на перехресті вулиць Агатангела Кримського та В’ячеслава Чорновола підтримали майже 200 людей. Для розгляду необхідно 300 підписів.

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