72-га ОМБр заперечує повне захоплення окупантами Вугледара
Сьогодні, 09:10
Воїни 72-ої Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у коментарі "Суспільному" заперечили інформацію OSINT-проєкту Deep State про повне захоплення ворогом Вугледара Донецької області.
Окремі частини міста, як переконують захисники, досі перебувають під контролем Сил оборони. Проте більшість районів справді захоплені окупантами. Про перебування росіян практично в центрі міста ще раніше повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін
Наказу на вихід з Вугледара 72-га бригада від командування не отримувала. За словами воїнів, їм вже вдалося знищити 9 бригад росіян, наразі ворог використовує для штурму міста ще п'ять бригад.
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Окремі частини міста, як переконують захисники, досі перебувають під контролем Сил оборони. Проте більшість районів справді захоплені окупантами. Про перебування росіян практично в центрі міста ще раніше повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін
Наказу на вихід з Вугледара 72-га бригада від командування не отримувала. За словами воїнів, їм вже вдалося знищити 9 бригад росіян, наразі ворог використовує для штурму міста ще п'ять бригад.
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