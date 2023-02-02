На Волині судили комунальника, через якого тяжко травмувався велосипедист





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 26 вересня 2024 року. Подія сталася 6 листопада минулого року, передає



«Внаслідок зазначеної дорожньо-транспортної пригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження у вигляді - закритої черепно-мозкової травми з забоєм головного мозку та закритим переломом правої тім`яної кістки з переходом піраміду скроневої кістки праворуч та стінки слухового ходу, гемотимпануму праворуч з травматичним розривом правої барабанної перетинки, травматичного субарахноідального крововиливу лобних та скроневих ділянок, епідуральної гематоми правої скроневої ділянки з контузією обох лобних та скроневої ділянки ліворуч, забійної рани потиличної ділянки голови з розвитком набряку головного мозку, забійно-скальпової рани правої кисті, перелому 10 грудного хребця без стенозу хребетного каналу, які за ступенем тяжкості відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень», - йдеться у вироку.



Обвинувачений повністю визнав себе винним у скоєному злочину та розповів, що 6 листопада 2023 року він керував спецавтомобілем МАЗ, є водієм КП «Добробут», автомобіль був припаркований до узбіччя дороги, завжди при керуванні транспортним засобом дотримується вимог ПДР, коли знаходився в кабіні автомобіля, мав намір вийти, відкрив двері автомобіля, перед цим переконався, що на дорозі більше нікого немає, але під час відкривання дверей, відчув удар та побачив, що в дверці врізався чоловік, який рухався на електровелосипеді.



Чоловік від удару впав, викликали швидку допомогу. В скоєному кається, просить суворо не карати, врахувати при призначенні покарання, що він працює все життя водієм і позбавлення права керування транспортним засобом позбавить його можливості працювати та заробляти на життя.



Допитаний потерпілий розповів, що їхав на роботу на електровелосипеді, швидкість руху не порушував, проїжджав стоячий на дорозі транспортний засіб МАЗ, після чого нічого не пам`ятає. Чоловік опинився в лікарні з множинними травмуваннями, лікувався тривалий час, наслідки ДТП для здоров`я залишились.



Суд визнав водія винним у скоєному правопорушенні і присудив йому три роки позбавлення волі, які замінив на рік іспитового терміну. Також чоловік повинен відшкодувати витрати на лікування постраждалого і сплатити Ковельському МТМО 22240 грн. 92 коп. Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили ковельського комунальника, водія КП «Добробут». Чоловік у Ковелі припаркував службову машину МАЗ біля будинку №84, відчинив дверцята автомобіля і в цей час велосипедист, який об’їжджав авто на електровелосипеді в них врізався. Постраждалий отримав тяжкі травми.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 26 вересня 2024 року. Подія сталася 6 листопада минулого року, передає ВСН «Внаслідок зазначеної дорожньо-транспортної пригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження у вигляді - закритої черепно-мозкової травми з забоєм головного мозку та закритим переломом правої тім`яної кістки з переходом піраміду скроневої кістки праворуч та стінки слухового ходу, гемотимпануму праворуч з травматичним розривом правої барабанної перетинки, травматичного субарахноідального крововиливу лобних та скроневих ділянок, епідуральної гематоми правої скроневої ділянки з контузією обох лобних та скроневої ділянки ліворуч, забійної рани потиличної ділянки голови з розвитком набряку головного мозку, забійно-скальпової рани правої кисті, перелому 10 грудного хребця без стенозу хребетного каналу, які за ступенем тяжкості відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень», - йдеться у вироку.Обвинувачений повністю визнав себе винним у скоєному злочину та розповів, що 6 листопада 2023 року він керував спецавтомобілем МАЗ, є водієм КП «Добробут», автомобіль був припаркований до узбіччя дороги, завжди при керуванні транспортним засобом дотримується вимог ПДР, коли знаходився в кабіні автомобіля, мав намір вийти, відкрив двері автомобіля, перед цим переконався, що на дорозі більше нікого немає, але під час відкривання дверей, відчув удар та побачив, що в дверці врізався чоловік, який рухався на електровелосипеді.Чоловік від удару впав, викликали швидку допомогу. В скоєному кається, просить суворо не карати, врахувати при призначенні покарання, що він працює все життя водієм і позбавлення права керування транспортним засобом позбавить його можливості працювати та заробляти на життя.Допитаний потерпілий розповів, що їхав на роботу на електровелосипеді, швидкість руху не порушував, проїжджав стоячий на дорозі транспортний засіб МАЗ, після чого нічого не пам`ятає. Чоловік опинився в лікарні з множинними травмуваннями, лікувався тривалий час, наслідки ДТП для здоров`я залишились.Суд визнав водія винним у скоєному правопорушенні і присудив йому три роки позбавлення волі, які замінив на рік іспитового терміну. Також чоловік повинен відшкодувати витрати на лікування постраждалого і сплатити Ковельському МТМО 22240 грн. 92 коп. Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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