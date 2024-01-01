Курс валют на 2 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 2 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 2 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 3 копійки і становить 41,24 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,24 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,71 (-44 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,66 (-12 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 2 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:15
Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: в NASA розповіли, чи воно вплине на здоров'я людей
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2 жовтня
Сьогодні, 01:30
2 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У райсуді на Волині переобрано голову
01 жовтень, 23:18
Схожі новини
Яким буде курс долара на початку жовтня: прогноз Яким буде курс долара на початку жовтня: прогноз
28 вересень, 14:15
Курс валют на 30 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 30 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
28 вересень, 05:15
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
21 вересень, 10:15
Курс валют на 20 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 20 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
20 вересень, 05:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют на 2 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:15
 0
Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: в NASA розповіли, чи воно вплине на здоров'я людей
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2 жовтня
Сьогодні, 01:30
 0
2 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У райсуді на Волині переобрано голову
01 жовтень, 23:18
 0
Медіа
відео
1/8