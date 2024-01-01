Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2 жовтня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.Середу, 2 жовтня, активність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.