Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2 жовтня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Середу, 2 жовтня, активність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Середу, 2 жовтня, активність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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