У райсуді на Волині переобрано голову

У райсуді на Волині переобрано голову
Збори суддів Маневицького районного суду Волинської області визначилися із тим, хто наступні три роки обійматиме адміністративну посаду в установі.

Шляхом таємного голосування головою суду повторно обраний Олег Невар, інформує «Закон і Бізнес».

Вперше він був обраний головою суду в 2016 році після виходу у відставку попереднього очільника Миколи Покидюка. Наразі в суді працює три судді із 3 за штатним розписом.

Олег Невар у червні 1997 року закінчив Національну академію внутрішніх справ. У листопаді 2002 року призначений суддею Маневицького районного суду Волинської області. У квітні 2008 року обраний суддею цього ж суду безстроково. З травня 2007 року обіймав посаду заступника голови суду.

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Теги: судді, збори
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