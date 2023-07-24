У райсуді на Волині переобрано голову
01 жовтень, 23:18
Збори суддів Маневицького районного суду Волинської області визначилися із тим, хто наступні три роки обійматиме адміністративну посаду в установі.
Шляхом таємного голосування головою суду повторно обраний Олег Невар, інформує «Закон і Бізнес».
Вперше він був обраний головою суду в 2016 році після виходу у відставку попереднього очільника Миколи Покидюка. Наразі в суді працює три судді із 3 за штатним розписом.
Олег Невар у червні 1997 року закінчив Національну академію внутрішніх справ. У листопаді 2002 року призначений суддею Маневицького районного суду Волинської області. У квітні 2008 року обраний суддею цього ж суду безстроково. З травня 2007 року обіймав посаду заступника голови суду.
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Шляхом таємного голосування головою суду повторно обраний Олег Невар, інформує «Закон і Бізнес».
Вперше він був обраний головою суду в 2016 році після виходу у відставку попереднього очільника Миколи Покидюка. Наразі в суді працює три судді із 3 за штатним розписом.
Олег Невар у червні 1997 року закінчив Національну академію внутрішніх справ. У листопаді 2002 року призначений суддею Маневицького районного суду Волинської області. У квітні 2008 року обраний суддею цього ж суду безстроково. З травня 2007 року обіймав посаду заступника голови суду.
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