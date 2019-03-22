У Колодяжному відбулося відкриття Алеї памʼяті Героїв

У Колодяжному відбулося відкриття Алеї памʼяті Героїв
У День захисників і захисниць України у селі Колодяжне відбулося відкриття Алеї Героїв на честь загиблих захисників України.

Про це інформують на сайті Колодяжненської громади.

На металевих конструкціях Алеї розміщені світлини 37 полеглих захисників, життя яких було пов’язане з Колодяжненською громадою. На відкриття Алеї прийшли рідні і близькі загиблих Героїв, посадовці й працівники органу місцевого самоврядування, військовослужбовці, представники духовенства, місцеві жителі, учнівська молодь, небайдужі громадяни.

Ведуча заходу зробила історичний екскурс у події, які привели до того, що Україна втратила багато своїх доньок і синів – від російського вторгнення й окупації частини держави у 2014 році – до повномасштабної військової агресії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року і ведення жорстокої, кровопролитної війни проти українців до сьогодні… Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала війна, поіменно згадавши полеглих захисників з нашої громади – на честь яких і зібралися сьогодні.

Священники Православної церкви України на чолі з протоієреєм Анатолієм Александруком здійснили освячення Алеї Героїв.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: алея, Герої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Колодяжному відбулося відкриття Алеї памʼяті Героїв
Сьогодні, 22:48
Відключення світла на Волині 2 жовтня: повідомили, чи будуть діяти графіки
Сьогодні, 22:14
У Луцьку не всі водії зупинились під час хвилини мовчання
Сьогодні, 21:45
Систему оповіщення за 14 мільйонів у Луцьку встановить компанія, яку пов’язують із нардепом-втікачем
Сьогодні, 21:15
Представники УПЦ МП втретє проігнорували суд щодо Успенського собору у Володимирі
Сьогодні, 20:38
Схожі новини
Кожне дерево – як символ Героя: на честь загиблих волинян висадили алею. ФОТО Кожне дерево – як символ Героя: на честь загиблих волинян висадили алею. ФОТО
22 березень, 2019, 12:30
У Києві вшановують загиблих під час розстрілів на Майдані У Києві вшановують загиблих під час розстрілів на Майдані
19 лютий, 2017, 14:45
У Володимирі-Волинському висадили «Алею Героїв» У Володимирі-Волинському висадили «Алею Героїв»
22 квітень, 2015, 22:40
«Шаную воїнів, біжу за Героїв України»: до патріотичного забігу в Луцьку долучилися понад 700 людей «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»: до патріотичного забігу в Луцьку долучилися понад 700 людей
31 серпень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Колодяжному відбулося відкриття Алеї памʼяті Героїв
Сьогодні, 22:48
 0
Відключення світла на Волині 2 жовтня: повідомили, чи будуть діяти графіки
Сьогодні, 22:14
 0
У Луцьку не всі водії зупинились під час хвилини мовчання
Сьогодні, 21:45
 0
Систему оповіщення за 14 мільйонів у Луцьку встановить компанія, яку пов’язують із нардепом-втікачем
Сьогодні, 21:15
 0
Представники УПЦ МП втретє проігнорували суд щодо Успенського собору у Володимирі
Сьогодні, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8