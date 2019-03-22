У Колодяжному відбулося відкриття Алеї памʼяті Героїв

У День захисників і захисниць України у селі Колодяжне відбулося відкриття Алеї Героїв на честь загиблих захисників України.Про це інформують на сайті Колодяжненської громади.На металевих конструкціях Алеї розміщені світлини 37 полеглих захисників, життя яких було пов’язане з Колодяжненською громадою. На відкриття Алеї прийшли рідні і близькі загиблих Героїв, посадовці й працівники органу місцевого самоврядування, військовослужбовці, представники духовенства, місцеві жителі, учнівська молодь, небайдужі громадяни.Ведуча заходу зробила історичний екскурс у події, які привели до того, що Україна втратила багато своїх доньок і синів – від російського вторгнення й окупації частини держави у 2014 році – до повномасштабної військової агресії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року і ведення жорстокої, кровопролитної війни проти українців до сьогодні… Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала війна, поіменно згадавши полеглих захисників з нашої громади – на честь яких і зібралися сьогодні.Священники Православної церкви України на чолі з протоієреємздійснили освячення Алеї Героїв.