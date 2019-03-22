У Колодяжному відбулося відкриття Алеї памʼяті Героїв
Сьогодні, 22:48
У День захисників і захисниць України у селі Колодяжне відбулося відкриття Алеї Героїв на честь загиблих захисників України.
Про це інформують на сайті Колодяжненської громади.
На металевих конструкціях Алеї розміщені світлини 37 полеглих захисників, життя яких було пов’язане з Колодяжненською громадою. На відкриття Алеї прийшли рідні і близькі загиблих Героїв, посадовці й працівники органу місцевого самоврядування, військовослужбовці, представники духовенства, місцеві жителі, учнівська молодь, небайдужі громадяни.
Ведуча заходу зробила історичний екскурс у події, які привели до того, що Україна втратила багато своїх доньок і синів – від російського вторгнення й окупації частини держави у 2014 році – до повномасштабної військової агресії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року і ведення жорстокої, кровопролитної війни проти українців до сьогодні… Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала війна, поіменно згадавши полеглих захисників з нашої громади – на честь яких і зібралися сьогодні.
Священники Православної церкви України на чолі з протоієреєм Анатолієм Александруком здійснили освячення Алеї Героїв.
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Про це інформують на сайті Колодяжненської громади.
На металевих конструкціях Алеї розміщені світлини 37 полеглих захисників, життя яких було пов’язане з Колодяжненською громадою. На відкриття Алеї прийшли рідні і близькі загиблих Героїв, посадовці й працівники органу місцевого самоврядування, військовослужбовці, представники духовенства, місцеві жителі, учнівська молодь, небайдужі громадяни.
Ведуча заходу зробила історичний екскурс у події, які привели до того, що Україна втратила багато своїх доньок і синів – від російського вторгнення й окупації частини держави у 2014 році – до повномасштабної військової агресії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року і ведення жорстокої, кровопролитної війни проти українців до сьогодні… Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала війна, поіменно згадавши полеглих захисників з нашої громади – на честь яких і зібралися сьогодні.
Священники Православної церкви України на чолі з протоієреєм Анатолієм Александруком здійснили освячення Алеї Героїв.
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