Відключення світла на Волині 2 жовтня: повідомили, чи будуть діяти графіки

Відключення світла на Волині 2 жовтня: повідомили, чи будуть діяти графіки
У середу, 2 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, у середу, заходи обмеження споживання не плануються. За можливості, просимо максимально перенести споживання на період активної роботи СЕС", — йдеться у повідомленні.

У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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