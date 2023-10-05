Систему оповіщення за 14 мільйонів у Луцьку встановить компанія, яку пов’язують із нардепом-втікачем

Олексій Колесник є бізнес-партнером Зуріко Магамедова, який до повномасштабного вторгнення був пов’язаний із впровадженням систем оповіщення в Росії.



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Договір на виконання робіт зі встановлення системи оповіщення у Луцькій громаді уклали 2 вересня 2024 року.



Будівництво нової системи оповіщення Луцької міської територіальної громади передбачає встановлення десяти сирен. Із них п’ять – у Луцьку, а також ще п’ять – в Жидичинському, Прилуцькому, Княгининському, Боголюбському та Заборольському старостинських округах.



Автоматизовану систему мають оснастити диспетчерським програмним забезпеченням Digitex CZK/IP Wave. Воно дозволяє миттєво реагувати в екстрених ситуаціях, що вимагають швидкого втручання.



Система повинна мати три рівні захисту і також передбачати можливість управління всіма пристроями із будь-якої точки. Вказується, що у адміністратора системи буде доступ до всіх її функцій, а у диспетчера – обмежений доступ, який встановлюватиметься адміністратором.



Змонтувати устаткування системи, провести пусконалагоджувальні роботи і передати її в експлуатацію, згідно з укладеним контрактом, повинні до 15 грудня 2025 року. Підряд на виконання цих робіт отримало ТОВ «Укрзалізничавтоматика», яке стало єдиним учасником торгів. З фірмою підписали угоду 2 вересня 2024 року на загальну суму 13,97 мільйона гривень.



Згідно з тендерною документацією, для виконання робіт фірма планує закупити десять електросирен DSE-600S бренду Digitex (Польща) по ціні 466 368 гривень за одиницю (з ПДВ).



Крім того, луцька система оповіщення буде включати 55 радіостанцій Motorola. З них 15 радіостанцій DM 4400E врахували по ціні 35 826 гривень за одиницю (з ПДВ). Водночас в мережі Інтернет такі ж радіостанції, що мають ідентичну назву і класифікацію, пропонують по 29 760 гривень за одиницю, тобто на шість тисяч гривень дешевше.



В інтернет-магазині під час телефонної розмови повідомили, що ціна 29 760 гривень включає ПДВ. Більш того, співрозмовник зазначив, що можлива і знижка на продукцію. Однак, відразу не зміг сказати, яку саме знижку можуть зробити, та порадив написати листа на електронну скриньку магазину за консультацією.



Тож у підсумку закупівля 15-ти радіостанцій за нижчою ціною могла б зекономити 91 тисячу гривень.



Закупівля робіт зі встановлення системи оповіщення супроводжувалася питаннями і скаргою.



22 липня виконком Луцької міськради попрохали опублікувати технічне завдання на її будівництво, погоджене Волинською обласною військовою адміністрацією та територіальним органом ДСНС. Також потенційний учасник закупівлі прохав збільшити термін проведення тендерної процедури на два тижні з моменту надання запитуваної інформації.



У відповідь виконавчий комітет зазначив, що рішення про створення автоматизованої системи оповіщення погодили з Департаментом цивільного захисту Волинської ОДА та Головним управлінням ДСНС у Волинській області ще у 2022 році. На той час не було вимоги погоджувати також технічне завдання на будівництво такої системи.



Ще одне прохання стосувалося надання проєктної документації, за якою учасники могли б отримати вичерпну інформацію стосовно технічних параметрів одного з кронштейнів.



«На даний момент тендерна процедура виглядає так, ніби ви умисно обмежуєте потенційних учасників і залишаєте на власний розсуд оцінку відповідності без прозорих параметрів. Можливо, цей кронштейн коштує 1000 гривень або 1 000 000 гривень. Без креслень неможливо розрахувати вартість», – писав один із потенційних учасників.



У виконкомі Луцької міськради натомість відповіли, що надали у складі тендерної документації відомість обсягів робіт та підсумкову відомість ресурсів.



«Зазначені документи містять усю необхідну для підготовки тендерної пропозиції та розрахунку ціни тендерної пропозиції інформацію», – відреагував замовник.



А 29 липня 2024-го підприємство «Інтербудкомплекс» подало скаргу до Антимонопольного комітету України на дискримінаційні, на їхню думку, вимоги закупівлі. Проте антимонопольники залишили цю скаргу без розгляду, бо вона не відповідала вимогам законодавства. Тож підряд дістався товариству «Укрзалізничавтоматика».



Власником київської фірми через ТОВ «Нафтогазові технології» є Олексій Колесник, а директором підприємства вказаний Олексій Невінгловський. Колесник також володіє часткою у 5% столичного товариства «Трансзалізничсервіс». Ще 95% цієї компанії належить ТОВ «Промислово-інноваційний союз» Зуріко Магамедова.



За даними Hromadske, Магамедов був директором російської фірми «Нью перспектив системс», яку ліквідували у 2017 році. Фірмою на той час володів Микола Самбожук. Інша його російська компанія — ООО «Системы Техногенной Безопасности Мониторинга Чрезвычайных Ситуаций» – до 2016 року активно займалася в Росії тим самим, що й «Укрзалізничавтоматика» в Україні – впроваджувала і забезпечувала системи оповіщення.



Також Hromadske писало, що у Німеччині проживає син Миколи Самбожука Нікіта. Щонайменше станом на 2023 рік він разом з батьком вказувався серед засновників російської громадської організації «Центр содействия предотвращению и мониторингу чрезвычайных ситуаций». Водночас Микола Самбожук й досі значиться радником на громадських засадах народного депутата Сергія Шахова, який на момент обрання до парламенту у 2019 році був членом партії «Наш край».



Наприкінці березня 2023-го Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук Шахова в справі про декларування недостовірної інформації. 9 жовтня минулого року про розшук нардепа повідомило Національне антикорупційне бюро. Зараз народний депутат нібито перебуває за межами України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконком Луцької міськради замовив будівництво нової автоматизованої системи централізованого оповіщення. Роботи майже за 14 мільйонів гривень виконає київське підприємство «Укрзалізничавтоматика». Власник цієї компаніїє бізнес-партнером, який до повномасштабного вторгнення був пов’язаний із впровадженням систем оповіщення в Росії.Про це пише "Сила правди" Договір на виконання робіт зі встановлення системи оповіщення у Луцькій громаді уклали 2 вересня 2024 року.Будівництво нової системи оповіщення Луцької міської територіальної громади передбачає встановлення десяти сирен. Із них п’ять – у Луцьку, а також ще п’ять – в Жидичинському, Прилуцькому, Княгининському, Боголюбському та Заборольському старостинських округах.Автоматизовану систему мають оснастити диспетчерським програмним забезпеченням Digitex CZK/IP Wave. Воно дозволяє миттєво реагувати в екстрених ситуаціях, що вимагають швидкого втручання.Система повинна мати три рівні захисту і також передбачати можливість управління всіма пристроями із будь-якої точки. Вказується, що у адміністратора системи буде доступ до всіх її функцій, а у диспетчера – обмежений доступ, який встановлюватиметься адміністратором.Змонтувати устаткування системи, провести пусконалагоджувальні роботи і передати її в експлуатацію, згідно з укладеним контрактом, повинні до 15 грудня 2025 року. Підряд на виконання цих робіт отримало ТОВ «Укрзалізничавтоматика», яке стало єдиним учасником торгів. З фірмою підписали угоду 2 вересня 2024 року на загальну суму 13,97 мільйона гривень.Згідно з тендерною документацією, для виконання робіт фірма планує закупити десять електросирен DSE-600S бренду Digitex (Польща) по ціні 466 368 гривень за одиницю (з ПДВ).Крім того, луцька система оповіщення буде включати 55 радіостанцій Motorola. З них 15 радіостанцій DM 4400E врахували по ціні 35 826 гривень за одиницю (з ПДВ). Водночас в мережі Інтернет такі ж радіостанції, що мають ідентичну назву і класифікацію, пропонують по 29 760 гривень за одиницю, тобто на шість тисяч гривень дешевше.В інтернет-магазині під час телефонної розмови повідомили, що ціна 29 760 гривень включає ПДВ. Більш того, співрозмовник зазначив, що можлива і знижка на продукцію. Однак, відразу не зміг сказати, яку саме знижку можуть зробити, та порадив написати листа на електронну скриньку магазину за консультацією.Тож у підсумку закупівля 15-ти радіостанцій за нижчою ціною могла б зекономити 91 тисячу гривень.Закупівля робіт зі встановлення системи оповіщення супроводжувалася питаннями і скаргою.22 липня виконком Луцької міськради попрохали опублікувати технічне завдання на її будівництво, погоджене Волинською обласною військовою адміністрацією та територіальним органом ДСНС. Також потенційний учасник закупівлі прохав збільшити термін проведення тендерної процедури на два тижні з моменту надання запитуваної інформації.У відповідь виконавчий комітет зазначив, що рішення про створення автоматизованої системи оповіщення погодили з Департаментом цивільного захисту Волинської ОДА та Головним управлінням ДСНС у Волинській області ще у 2022 році. На той час не було вимоги погоджувати також технічне завдання на будівництво такої системи.Ще одне прохання стосувалося надання проєктної документації, за якою учасники могли б отримати вичерпну інформацію стосовно технічних параметрів одного з кронштейнів.«На даний момент тендерна процедура виглядає так, ніби ви умисно обмежуєте потенційних учасників і залишаєте на власний розсуд оцінку відповідності без прозорих параметрів. Можливо, цей кронштейн коштує 1000 гривень або 1 000 000 гривень. Без креслень неможливо розрахувати вартість», – писав один із потенційних учасників.У виконкомі Луцької міськради натомість відповіли, що надали у складі тендерної документації відомість обсягів робіт та підсумкову відомість ресурсів.«Зазначені документи містять усю необхідну для підготовки тендерної пропозиції та розрахунку ціни тендерної пропозиції інформацію», – відреагував замовник.А 29 липня 2024-го підприємство «Інтербудкомплекс» подало скаргу до Антимонопольного комітету України на дискримінаційні, на їхню думку, вимоги закупівлі. Проте антимонопольники залишили цю скаргу без розгляду, бо вона не відповідала вимогам законодавства. Тож підряд дістався товариству «Укрзалізничавтоматика».Власником київської фірми через ТОВ «Нафтогазові технології» є Олексій Колесник, а директором підприємства вказаний. Колесник також володіє часткою у 5% столичного товариства «Трансзалізничсервіс». Ще 95% цієї компанії належить ТОВ «Промислово-інноваційний союз» Зуріко Магамедова.За даними Hromadske, Магамедов був директором російської фірми «Нью перспектив системс», яку ліквідували у 2017 році. Фірмою на той час володів Микола Самбожук. Інша його російська компанія — ООО «Системы Техногенной Безопасности Мониторинга Чрезвычайных Ситуаций» – до 2016 року активно займалася в Росії тим самим, що й «Укрзалізничавтоматика» в Україні – впроваджувала і забезпечувала системи оповіщення.Також Hromadske писало, що у Німеччині проживає син. Щонайменше станом на 2023 рік він разом з батьком вказувався серед засновників російської громадської організації «Центр содействия предотвращению и мониторингу чрезвычайных ситуаций». Водночас Микола Самбожук й досі значиться радником на громадських засадах народного депутата, який на момент обрання до парламенту у 2019 році був членом партії «Наш край».Наприкінці березня 2023-го Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук Шахова в справі про декларування недостовірної інформації. 9 жовтня минулого року про розшук нардепа повідомило Національне антикорупційне бюро. Зараз народний депутат нібито перебуває за межами України.

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